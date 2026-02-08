Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026, IND vs USA: 'हम हैरान थे...', अक्षर पटेल आखिर मुंबई में क्यों चौंक गए

Axar Patel on Mumbai Pitch: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि यूएसए के खिलाफ मुकाबले में जिस तरह मुंबई की पिच ने व्यवहार किया उसे देखकर सभी हैरान थे.

अक्षर पटेल ने कहा कि मुंबई की पिच देखकर वह हैरान थे

मुंबई: शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने 29 रन से जीत हासिल की. भारत को इस मैच में जब पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो कप्तान सूर्यकुमार यादव को बिलकुल भी परेशानी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस मैदान पर ओस नहीं आती है और पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है. सूर्या का सोचना गलत नहीं था. आखिर मुंबई के वानखेड़े मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जाती है. लेकिन, शनिवार का दिन जरा अलग था. पिच क इस बदले मिजाज से टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल भी हैरान थे.

वानखेड़े पर यूं तो काफी रन बनते हैं लेकिन…

मैच के बाद पटेल ने कहा कि टीम अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में पिच के मिजाज से हैरान थी. आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में काफी रन बनते हैं. लेकिन शनिवार को भारतीय बल्लेबाजों को ऐसा करने में दिक्कत हो रही थी. इस मुश्किल पिच पर भारत का बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पा रहा था. इसके बावजूद अक्षर ने कहा कि टीम को यकीन था कि वह ऐसा स्कोर बना लेगी जिस पर लड़ा जा सकेगा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 77 रन तक छह विकेट गंवा दिए थे लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की 49 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी से मेजबान टीम नौ विकेट पर 161 रन बनाने में सफल रही. भारत ने अमेरिका को आठ विकेट पर 132 रन पर रोककर 29 रन से जीत दर्ज की.

तीन ओवर लग गए यह पता लगाने में कि…

मैच के बाद अक्षर ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैच की परिस्थिति को देखते हुए ही प्लानिंग की जाती है. आम तौर मुंबई में विकेट सपाट होता है. लेकिन हमें यह तय करने में लगभग तीन ओवर लगे कि अच्छा स्कोर क्या होगा.’

उन्होंने कहा, ‘ड्रेसिंग रूम में हमें पता था कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो हम 140-150 रन के आसपास पहुंच जाएंगे. विकेट भी (अलग तरह से)खेल रहा था.’ इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने कहा, ‘हम हैरान थे क्योंकि हमें लगा था कि यह एक सपाट विकेट है जैसा कि आम तौर पर मुंबई में होता है.’

विकेट के मिजाज को समझना है जरूरी

अक्षर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा दबाव महसूस हुआ क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ढह गया. वह भी टी20 विश्व कप के पहले मैच में. उन्होंने कहा, ‘बेशक आप इस दबाव को महसूस करते हैं. क्रिकेट ऐसा ही है (लेकिन फिर) यह अच्छा है कि यह पहले मैच में हुआ.’

अक्षर ने कहा, ‘विकेट के मिजाज को समझना महत्वपूर्ण है और जिस तरह का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम शॉट को ठीक से नहीं खेल पाए. अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमारे पास इसे 160-170 रन तक ले जाने का अनुभव होगा.’

