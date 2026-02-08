  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • T20 World Cup 2026 Ind Vs Usa We Were Surprised To See The Nature Of Wankhede Pitch Says Axar Patel

T20 World Cup 2026, IND vs USA: 'हम हैरान थे...', अक्षर पटेल आखिर मुंबई में क्यों चौंक गए

Axar Patel on Mumbai Pitch: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि यूएसए के खिलाफ मुकाबले में जिस तरह मुंबई की पिच ने व्यवहार किया उसे देखकर सभी हैरान थे.

Published date india.com Updated: February 8, 2026 1:34 PM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
Axar-Patel-IND-vs-USA
अक्षर पटेल ने कहा कि मुंबई की पिच देखकर वह हैरान थे

मुंबई: शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने 29 रन से जीत हासिल की. भारत को इस मैच में जब पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो कप्तान सूर्यकुमार यादव को बिलकुल भी परेशानी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस मैदान पर ओस नहीं आती है और पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है. सूर्या का सोचना गलत नहीं था. आखिर मुंबई के वानखेड़े मैदान की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद मानी जाती है. लेकिन, शनिवार का दिन जरा अलग था. पिच क इस बदले मिजाज से टीम इंडिया के उपकप्तान अक्षर पटेल भी हैरान थे.

वानखेड़े पर यूं तो काफी रन बनते हैं लेकिन…

मैच के बाद पटेल ने कहा कि टीम अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में पिच के मिजाज से हैरान थी. आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में काफी रन बनते हैं. लेकिन शनिवार को भारतीय बल्लेबाजों को ऐसा करने में दिक्कत हो रही थी. इस मुश्किल पिच पर भारत का बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पा रहा था. इसके बावजूद अक्षर ने कहा कि टीम को यकीन था कि वह ऐसा स्कोर बना लेगी जिस पर लड़ा जा सकेगा.

इसे भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: ‘भाई मजाक मत करो…’, जब सिराज ने समझा सूर्या मजे ले रहे हैं

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 77 रन तक छह विकेट गंवा दिए थे लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की 49 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी से मेजबान टीम नौ विकेट पर 161 रन बनाने में सफल रही. भारत ने अमेरिका को आठ विकेट पर 132 रन पर रोककर 29 रन से जीत दर्ज की.

तीन ओवर लग गए यह पता लगाने में कि…

मैच के बाद अक्षर ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैच की परिस्थिति को देखते हुए ही प्लानिंग की जाती है. आम तौर मुंबई में विकेट सपाट होता है. लेकिन हमें यह तय करने में लगभग तीन ओवर लगे कि अच्छा स्कोर क्या होगा.’

इसे भी पढ़ें- IND vs USA: ‘नहीं तो मुश्किल हो जाएगी’, जीत के बाद भी गावस्कर की टीम इंडिया को सलाह

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

उन्होंने कहा, ‘ड्रेसिंग रूम में हमें पता था कि अगर एक भी बल्लेबाज चल गया तो हम 140-150 रन के आसपास पहुंच जाएंगे. विकेट भी (अलग तरह से)खेल रहा था.’ इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने कहा, ‘हम हैरान थे क्योंकि हमें लगा था कि यह एक सपाट विकेट है जैसा कि आम तौर पर मुंबई में होता है.’

इसे भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, बाबर आजम को छोड़ दिया पीछे

विकेट के मिजाज को समझना है जरूरी

अक्षर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा दबाव महसूस हुआ क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ढह गया. वह भी टी20 विश्व कप के पहले मैच में. उन्होंने कहा, ‘बेशक आप इस दबाव को महसूस करते हैं. क्रिकेट ऐसा ही है (लेकिन फिर) यह अच्छा है कि यह पहले मैच में हुआ.’

अक्षर ने कहा, ‘विकेट के मिजाज को समझना महत्वपूर्ण है और जिस तरह का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम शॉट को ठीक से नहीं खेल पाए. अगर ऐसा दोबारा होता है तो हमारे पास इसे 160-170 रन तक ले जाने का अनुभव होगा.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.