'हमें भी यकीन था तुम कर लोगे...', फाइनल में अभिषेक के अर्धशतक पर इमोशनल हुए फैंस, खिलाड़ी ने भी याद किए मुश्किल दिन
T20 World Cup 2026: भारत ने अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीता. अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली.
टी20 वर्ल्ड कप – 2026 का फाइनल करोड़ों भारतीय फैंस के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा पल बन गया. क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत से ही टीम इंडिया खिलाड़ी अभिषेक शर्मा कुछ खास परफॉर्म कर रहे थे. शुरुआती सात मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 89 रन ही निकले थे. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग यह तक कहने लगे थे कि उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए. लेकिन सच कहूं, तो मेरे जैसे कई फैंस को अंदर से यह भरोसा था कि अभिषेक जरूर वापसी करेंगे और जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल के दौरान अभिषेक ने चौके-छक्कों की बारिश शुरू की और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, तो वह पल सिर्फ एक क्रिकेटिंग मोमेंट नहीं रहा. कई फैंस सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि उनकी आंखें नम हो गईं. ऐसा लग रहा था जैसे सबके दिल में एक ही बात थी – हमें भरोसा था अभिषेक, तुम कर लोगे. उसी पारी ने भारत की जीत की कहानी लिख दी.
टीम ने अभिषेक शर्मा का साथ नहीं छोड़ा
बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा की फॉर्म सवालों के घेरे में थी. लगातार कम रन बनने के कारण उनकी जगह टीम में बनी रहेगी या नहीं, इस पर चर्चा तेज हो गई थी. सात मैचों में सिर्फ 89 रन बनाने के बाद आलोचना और भी बढ़ गई थी. क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस के एक हिस्से ने तो यहां तक कह दिया था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में उन्हें मौका नहीं देना चाहिए. लेकिन टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए उन पर भरोसा बनाए रखा. टीम ने अपने नंबर-1 टी20 बल्लेबाज पर विश्वास जताया और प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया. यही भरोसा आगे चलकर भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.
फाइनल में अभिषेक ने खेली तूफानी पारी
फाइनल मुकाबले में अभिषेक ने वही कर दिखाया, जिसका इंतजार पूरे टूर्नामेंट में किया जा रहा था. उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन की धमाकेदार पारी खेलकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बना दिया. अभिषेक और संजू सैमसन की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवर में 98 रन जोड़कर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई. इसी मजबूत शुरुआत के दम पर भारत ने 20 ओवर में 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन लक्ष्य बन गया.
अभिषेक के मुश्किल दौर में टीम का भरोसा बना ताकत
मैच के बाद, अभिषेक ने अपने संघर्ष के दिनों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान कई बार ऐसा समय आया जब उन्हें खुद पर ही शक होने लगा था. एक युवा खिलाड़ी के तौर पर अपना पहला वर्ल्ड कप खेलते हुए खराब फॉर्म से गुजरना आसान नहीं था. लेकिन उस समय कप्तान, कोच और टीम के बाकी खिलाड़ियों ने लगातार उनका हौसला बढ़ाया. अभिषेक ने कहा कि जब वह खुद से सवाल कर रहे थे, तब टीम मैनेजमेंट उन्हें बार-बार याद दिला रहा था कि वह किसी बड़े मैच में जरूर अच्छा करेंगे. ड्रेसिंग रूम का यही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया.
भावनाओं से भरी जीत, इतिहास रचती टीम इंडिया
अभिषेक ने कहा कि यह सफर उनके लिए बेहद भावनात्मक रहा है. वह पूरे टूर्नामेंट में टीम के लिए योगदान देना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में चीजें उनके मुताबिक नहीं चलीं. फिर भी टीम के सपोर्ट स्टाफ और साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा. सभी लोग यही कहते रहे कि सही समय पर उनका पल जरूर आएगा और आखिरकार फाइनल जैसे सबसे बड़े मंच पर वह पल आ ही गया. भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया और टीम इंडिया अब इस टूर्नामेंट की तीन बार चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई. लेकिन इस जीत की सबसे खास तस्वीर वही रही जब अभिषेक की हाफ सेंचुरी के बाद स्टेडियम में जश्न था और टीवी के सामने बैठे कई फैंस की आंखों में खुशी के आंसू थे.
