By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: भारत ने नामीबिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड
T20 World Cup 2026: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे मैच में 93 रन से जीत हासिल की. इस मैच में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेजी से टीम के 100 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया.
T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला खेला गया. भारत ने इस मैच में नामीबिया को 93 रन से हराया. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 209 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने तीन विकेट लिए. इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारत के लिए ओपनिंग में ईशान किशन की ताबड़तोड़ 24 गेंद पर 61 रन की पारी के दम पर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेजी से 100 रन पूरे कर लिए.
गुरुवार के खिलाफ ग्रुप ए के मैच में भारत ने सिर्फ 6.5 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए. कुल मिलाकर सिर्फ ये सिर्फ 41 गेंद बनती हैं. भारत ने इसके साथ ही 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारत ने नीदरलैंड्स के आयरलैंड के खिलाफ 2014 में बने आंकड़े को पीछे छोड़ दिया. जिन्होंने सात ओवर 100 रन पूरे किए थे. अब यह रिकॉर्ड भारत के नाम है. भारतीय टीम एक वक्त पर 240-250 के स्कोर के करीब जाती नजर आ रही थी. लेकिन नीदरलैंड्स के कप्तान गेरहाल्ड इरासमस के एक ओवर में तीन विकेट खोने से भारतीय टीम की पारी पटरी से उतर गई. आखिर में भारतीय टीम 9 विकेट खो चुकी थी.
भारत की जीत को वरुण ने बनाया आसान
हालांकि गेंदबाजों ने भारतीय टीम की जीत को आसान बना दिया. वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर नामीबिया की पारी को पटरी से उतारने का काम किया. उन्होंने 10वें ओवर में लॉफ्टी एटन और जेजे स्मित को आउट कर भारत के लिए चिंता को कम किया. आखिर में नामीबिया की टीम 116 रन पर ऑल आउट हो गई.
ईशान किशन ने खेली थी ताबड़तोड़ पारी
बात ईशान की करें तो इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए. ईशान ने सिर्फ 20 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी. ईशान को नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरासमस ने 8वें ओवर में आउट किया. ईशान ने जेजे स्मित के एक ओवर में चार छक्के और एक छक्का लगाया.
ईशान किशन अब टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए. युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद पर हाफ सेंचुरी बनाई थी.
केएल राहुल ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में और रोहित शर्मा ने 19 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी लगाई थी. युवराज सिंह ने ही 2007 के टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई थी.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें