T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर का झूठा दावा, भारत ने वीजा देने से नहीं किया इनकार
हाल ही में पाकिस्तान मूल के अमेरिकी क्रिकेटर ने दावा किया था कि भारत ने उसके समेत पाकिस्तानी मूल के 4 खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है. लेकिन अमेरिका के ही एक क्रिकेट अधिकारी ने बताया है कि यह सच नहीं है.
अमेरिका के एक क्रिकेट अधिकारी ने इस दावे को खारिज किया है कि उनके चार पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को भारत ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया है. एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वीजा में देरी हुई, मना नहीं किया गया है.
यूएसए के तेज गेंदबाज अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में दावा किया था कि उनके साथ शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल समेत चार पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने का वीजा देने से इनकार कर दिया गया है. T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसे भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाएगा.
एक यूएसए अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को बताया, ‘मैं साफ करना चाहता हूं कि वीजा का मामला यूएस क्रिकेट असोसिएशन देख रहा है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) संचालित करता है. एक खिलाड़ी ने गलती से बताया कि वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है.’
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 4 खिलाड़ियों के वीजा में ‘देरी’ हुई, वे पाकिस्तान में पैदा हुए थे लेकिन अब यूएस के नागरिक हैं. हालांकि, भारत के वीजा नियमों के तहत, पाकिस्तान में जन्मे सभी लोगों को अपने जन्म के देश के पासपोर्ट पर वीजा के लिए अप्लाई करना होता है.
अली ने जिस एक खिलाड़ी का नाम भी लिया, उसने टेलीकॉमएशिया.नेट को बताया है कि वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है,बल्कि इसमें देरी हो रही है. यह फिलहाल प्रोसेस में है. इस समस्या से लगभग आठ देश प्रभावित होंगे, क्योंकि यूएस के अलावा, यूएई, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों में पाकिस्तानी मूल के कुछ खिलाड़ी हैं. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह लिस्ट बढ़ सकती है क्योंकि इटली में भी पाकिस्तानी मूल का एक खिलाड़ी होने की संभावना है.
आईसीसी के सूत्रों ने टेलीकॉमएशिया.नेट को यह भी बताया है कि सभी भारतीय दूतावासों और हाई कमीशन को इस मुद्दे को एक स्पेशल केस के तौर पर लेने और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को जगह देने के लिए खास निर्देश भेजे गए हैं. सूत्रों ने कहा, ‘हमने भारतीय दूतावासों को खास निर्देश भेजे हैं और उम्मीद है कि वीजा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी.’
(एजेंसी आईएएनएस से)
