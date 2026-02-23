Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 India Scenario For Semifinal Ind Vs South Africa Super 8 Result

हार से बिगड़ा गणित! सारे मैच जीते तो भी अब भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल, क्या हैं टीम इंडिया के चांस?

T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है.

Image Source- BCCI

T20 World Cup 2026 India Scenario: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण की शुरुआत भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह रही. रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों के बड़े अंतर से हराकर एक करारी शिकस्त दी.

इस हार ने न केवल करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ा है, बल्कि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया है. अहमदाबाद की पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 188 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था.

ताश के पत्तों की तरह ढह गई बल्लेबाजी

भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि अपनी घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट रही. पूरे 20 ओवर खेलना तो दूर, भारतीय टीम महज 18.5 ओवरों में 111 रन बनाकर सिमट गई. भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज ईशान किशन चार गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर आउट हो गए.

उनके पीछे-पीछे नंबर तीन पर आए तिलक वर्मा भी सिर्फ 1 रन बनाकर मार्को का शिकार बने. दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 15 रन जोड़े, लेकिन जल्दी ही वह भी पवेलियन लौट गए. कोर्बिन बॉश ने केशव महाराज से टकराने के बावजूद अभिषेक का एक शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया.

कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल पाया बड़ी पारी

मध्यक्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताया और शुरुआत भी अच्छी मिली, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इसे एक बड़ी या प्रभावशाली पारी में तब्दील नहीं कर सका. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को सबसे घातक गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 3.5 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, स्पिनर केशव महाराज ने भी भारतीय बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाते हुए तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए.

सेमीफाइनल का समीकरण

दक्षिण अफ्रीकी टीम से मिली इस हार के बाद टीम इंडिया अंक तालिका में सबसे नीचे खिसक गई है. भारत का नेट रन रेट -3.800 तक गिर गया है, जो आगे की राह के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है. अब भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी बचे दोनों मैचों में न केवल जीत हासिल करनी होगी, बल्कि जीत का अंतर भी बड़ा रखना होगा.

भारत का अगला मुकाबला गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा. इसके बाद सुपर-8 का आखिरी और निर्णायक मैच रविवार 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के साथ खेला जाएगा.

टाइटल डिफेंड करना होगा मुश्किल!

भारतीय टीम इस समय डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अगर वह जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज में से किसी एक से भी हार जाती है, तो उसका खिताब बचाने का सफर सुपर-8 में ही खत्म हो जाएगा. नेट रन रेट में भारी गिरावट का मतलब है कि अब समीकरण सिर्फ जीत पर नहीं, बल्कि बड़ी जीत पर टिक गया है.

इसके साथ ही अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाती है तो इससे भी भारत को काफी मदद मिलेगी. भारतीय खिलाड़ियों को अब चेन्नई और कोलकाता में अपने खेल के स्तर को कई गुना बढ़ाना होगा ताकि वर्ल्ड कप से बाहर होने से बचा जा सके.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/