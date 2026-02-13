By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कोलंबो के इसी स्टेडियम में होना है IND vs PAK मैच जहां जिम्बाब्वे ने किया ऑस्ट्रेलिया का शिकार, जानें क्या कहते हैं आंकड़े
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला जाना है. दुनिया भर के फैन्स इस मैच को लेकर रोमांचित हैं. इस मैच से पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कर दिया घायल. क्या यह टीम इंडिया के लिए कोई चेतावनी...
T20 वर्ल्ड कप में रविवार की शाम खास है. दुनिया के दो चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान एक बार मुकाबले के लिए तैयार हैं. हाल ही में दोनों देश दुबई में सिंतबर में एशिया कप के दौरान प्रतिकूल हालात में भिड़े थे, जब भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बॉयकॉट किया था और उनसे हाथ मिलाना तो दूर सीधे मुंह बात तक नहीं की थी. इससे पाकिस्तान बिफर गया था. भारत ने इस टूर्नामेंट में उसे फाइनल समेत 3 मैचों में पटखनी दी.
पहले भारत से मैच खेलने को राजी नहीं था पाकिस्तान
अब पाकिस्तान इस मैच से पहले फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. पहले तो उसने और उसकी सरकार ने इस मैच का बॉयकॉट करने का ही ऐलान कर दिया था. लेकिन आईसीसी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातकर इस मैच में खेलने को राजी कर लिया है.
भारत से लगातार मिल रही हार का बदला लेने को बेताब पाक
पाकिस्तान यहां टी20 वर्ल्ड कप की शर्मनाक हार का बदला लेने को बेताब होगा. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में वह भारत से आज सिर्फ एक ही बार जीत पाया है, जब 2021 में दुबई में ही उसे जीत मिली थी. इसके अलावा अन्य 7 मौकों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा है. इन 7 जीत में से एक मैच टाई होने के बाद भारत ने बोल्ड आउट से जीता था. ऐसे में भारत के सामने कमजोर दिख रहा पाकिस्तान अपनी एड़ी-चोटी का दम लगाकर भारत के सामने जीत दर्ज करने की पुरजोर कोशिश करेगा.
मुकाबले से पहले पाकिस्तान की इस बात से बढ़ी आस
इस हाई वॉल्टेज मैच से पहले उसके लिए एक खुशखबरी यह है कि भातर और पाकिस्तान को कोलंबो में जिस आर. प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला खेलना है. वहां शुक्रवार को टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर हो गया है. जिम्बाब्वे ने यहां ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से रौंद दिया. इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. अब पाकिस्तान भी ऐसा ही उलटफेर करने की उम्मीद में होगा.
क्या R. प्रेमदासा स्टेडियम में चलेगी फिरकी!
इस उलटफेर से पहले एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि इस मैच में कुल 12 विकेट गिरे, जिनमें से 9 विकेट दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों ने झटके. अब तक संकेत मिल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान इस मैच के लिए अपनी स्पिन ताकत पर भरोसा जताने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन अगर उनका मैच आर. प्रेमदासा की उसी पिच पर खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का शिकार हो गया तो वहां स्पिनरों की कुटाई दिख रही है, जबकि तेज गेंदबाज अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे. जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी (4/17) और ब्रैड इवन्स (3/23) ने मिलकर कुल 7 विकेट निकाले. स्पिन गेंदबाजों के कोटे में सिर्फ 2 ही विकेट गए, जो वेलिंग्टन मसाकादजा (1/36) और रियान बर्ल (1/9) ने अपने नाम किया.
जिम्बाब्वे के सिर्फ 2 ही विकेट ले पाया ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच में जिम्बाब्वे के सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाई, जिसमें एक विकेट मार्कस स्टोइनिस और दूसरा कैमरुन ग्रीन के नाम रहा. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जाम्पा, मैथ्यू कुहेनमैन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे स्पिनर कोई विकेट नहीं ले पाए.इनके खिलाफ जिम्बाब्वे ने 8 या इससे ज्यादा की इकॉनमी से रन भी बटोरे.
भारत को भी अपनी रणनीति को करना होगा चेक
ऐसे में भारत को भी यह देखना होगा कि वह श्रीलंका में मैच को देखकर अगर मजबूत स्पिन अटैक के लिए फास्ट बॉलिंग को हल्का करना चाहता है तो इस मैच को देखकर सावधान हो जाए. दूसरी ओर पाकिस्तान इस उलटफेर की बात से भले खुश हो जाए लेकिन इसकी गहराई में उतरेगा तो उसके लिए चिंता बढ़ने वाली बात है.
पाकिस्तान के लिए चिंता की बात
पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब तक खेले दोनों मैचों में एकमात्र तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को लेकर उतरा है, जबकि उसका पूरा फोकस अपने स्पिनर्स पर है. वह सईम आयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और उस्मान तारिक पर निर्भर दिख रहा है. भारत ने इस बीच अपने तीन खालिस पेसर्स जसप्रीत बुमराह, अर्शदीस सिंह और मोहम्मद सिराज को परखने के साथ-साथ मीडियम पेस ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के भी हाथ खोलकर अपनी तैयारी हर लिहाज से दुरुस्त रखी है.
T20 वर्ल्ड कप 2026- R. प्रेमदासा स्टेडियम का हाल
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप के कुल 3 मैच खेले जा चुके हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ सर्वाधिक 182 रन बनाए थे. मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड के ही खिलाफ यहां 163 रन बनाए थे और शुक्रवार को जिम्बाब्वे ने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 169 रन बना दिए. पहले दो मैचों में तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने आराम से जीत दर्ज की. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया 146 रनों पर समेट कर टूर्नामेंट के पहले बडे़ उलटफेर का शिकार हो गया.
