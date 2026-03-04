  • Hindi
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल में बारिश बनेगी विलेन? मुंबई के मौसम पर बड़ा अपडेट, मैच रद्द हुआ तो कौन जाएगा फाइनल में

T20 World Cup 2026 Ind Vs Eng: गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस नॉकआउट मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Image Source- BCCI

Ind Vs Eng Mumbai Weather Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च, गुरुवार को खेला जाएगा. इस ऐतिहासिक मैच में दुनिया की दो दिग्गज टीमें, भारत और इंग्लैंड, मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होने वाले इस मैच को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि भारत के पास लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतने का यह एक सुनहरा मौका है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

किसी भी बड़े नॉकआउट मुकाबले में सबसे बड़ा डर बारिश का होता है, लेकिन मुंबई से आ रही खबरें क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हैं. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, 5 मार्च को मुंबई का आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, बारिश की संभावना 0% है.

दिन का अधिकतम तापमान 33°C के आसपास रहेगा, जबकि शाम को खेल के दौरान यह गिरकर 25°C तक आ सकता है. नमी का स्तर 35% से 51% के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि मुंबई में तटीय इलाका होने के कारण थोड़ी उमस हो सकती है, लेकिन यह खेल में बाधा डालने के स्तर पर नहीं होगी.

पिच की स्थिति

वानखेड़े स्टेडियम अपनी लाल मिट्टी की पिच और तेज आउटफील्ड के लिए मशहूर है. यहां की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है. साफ मौसम के चलते दूसरी पारी में ओस एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है.

ऐसे में टॉस जीतने वाले कप्तान की पहली पसंद गेंदबाजी करना हो सकती है, ताकि बाद में गीली गेंद से गेंदबाजों को होने वाली परेशानी का फायदा उठाया जा सके.

रिजर्व डे और आईसीसी के नियम

भले ही मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन आईसीसी ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 6 मार्च (शुक्रवार) को रिजर्व डे के रूप में सुरक्षित रखा है. यदि 5 मार्च को मैच का नतीजा नहीं निकल पाता है, तो खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था. अगर सेमीफाइनल और रिजर्व डे दोनों ही बारिश के कारण धुल जाते हैं, तो नियमों के अनुसार इंग्लैंड की टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी.

इसका कारण यह है कि इंग्लैंड ने अपने सुपर-8 ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि भारतीय टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही थी. यह नियम टीम इंडिया के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए प्रशंसक दुआ करेंगे कि मैच का फैसला मैदान पर ही हो.

फाइनल की राह

यह लगातार तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टकरा रहे हैं. यह एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता बन गई है जहां साख दांव पर होती है. इस मैच का विजेता 8 मार्च को होने वाले फाइनल में कदम रखेगा.

मुंबई में होने वाला यह मुकाबला केवल रनों और विकेटों का खेल नहीं है, बल्कि यह रणनीतियों और धैर्य की परीक्षा भी है. फिलहाल मौसम की बाधा दूर हो चुकी है, अब बस इंतजार है उस रोमांचक शाम का जब वानखेड़े का मैदान दर्शकों के शोर से गूंज उठेगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

