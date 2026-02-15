By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs PAK: 24 घंटे खत्म, टॉस हुआ- नहीं बदला भारत का रवैया, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नहीं मिलाए हाथ
T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भारतीय कप्तान पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ मिलाएंगे. लेकिन एक बार फिर एशिया कप वाले दृश्यों की यादें ताजा हो गईं.
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 15 फरवरी की शाम 6.30 बजे की वह घड़ी आ गई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें टूर्नामेंट में भिड़ रही हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पहले इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया. लेकिन भारत ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका स्टैंड जो था वही का वही रहा कि वह अपना मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचेगा. पाकिस्तान नहीं सुधरा वह अपनी बातों पर हमेशा से यूटर्न लेता रहा है और इस बार भी थोड़ी मान-मनोव्वल के बाद ही सही वह अपनी बात से पीछे हट गया. लेकिन भारतीय टीम अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुई. वह मैच भी खेल रही है और पाकिस्तानी कप्तान या खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.
यह है भारत का नया नॉर्मल
भारतीय टीम ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेल के मैदान पर भी नया नॉर्मल नियम शुरू किया है. भारत अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों या मैच सपॉर्ट से बात नहीं करता. यहां तक कि वह मैच तो खेलता है लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से न तो हाथ मिलाया जाता है और न ही भारतीय कप्तान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाते हैं, जिसे औपचारिकता माना जाता है.
Toss #TeamIndia have been put into bat.
Updates ▶️ https://t.co/IgYYH0TeR9 #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/rMA2wseuxJ
— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
लगातार चौथे T20I में कप्तान सूर्या ने नहीं मिलाया पाक कप्तान से हाथ
एशिया कप 2025 से भारत ने यह ऐलान किया था कि वह पाकिस्तानी कप्तान या उसके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगा. इसके बाद दोनों देशों के बीच यह पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट का चौथा मैच है और भारतीय कप्तान ने यहां भी पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया है. सूर्यकुमार यादव के अलावा अब इस नए नॉर्मल को भारत की अंडर 19 टीमें, महिला टीमें भी फॉलो करती हैं. एशिया कप के बाद से ये दोनों देश जब भी आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में आमने-सामने आ रही हैं. उनके खिलाड़ी या कप्तान एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं.
पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट खेलेगा भारत, दोस्ती नहीं
इस टी20 वर्ल्ड कप मेंं भी भारत ने अपने इस चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी यही नीति जारी रखी है. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बार भी पाकिस्तानी समकक्ष सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. मतलब साफ है कि भारत यहां सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कोई दोस्ताना संबंध नहीं रखेगा न ही उनसे किसी तरह की बातचीत करेगा.
