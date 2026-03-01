By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो किससे होगा मुकाबला? जानिए पूरा गणित
T20 World Cup 2026 News: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी.
T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गया है. आज यानी 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का सामना वेस्टइंडीज से होगा. यह मैच किसी वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसा है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में कदम रखेगा और जो हारेगा उसका बोरिया-बिस्तर बंध जाएगा.
भारतीय टीम ने सुपर-8 की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार से की थी, जिससे फैंस थोड़े मायूस हुए थे. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली धमाकेदार जीत ने न केवल टीम का आत्मविश्वास लौटाया है, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
सेमीफाइनल का गणित
समीकरणों की बात करें तो, वेस्टइंडीज को हराते ही भारत के 4 अंक हो जाएंगे. ग्रुप-1 में दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष पर रहना लगभग तय है, क्योंकि उनका नेट रन-रेट भारत और वेस्टइंडीज से काफी बेहतर है. ऐसे में भारत दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा.
क्या फिर टकराएंगे भारत और इंग्लैंड?
टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, ग्रुप-1 की दूसरे नंबर की टीम का सामना ग्रुप-2 की टॉपर टीम से होगा. ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीतकर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है. इसका मतलब है कि अगर भारत वेस्टइंडीज को हरा देता है, तो 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड का हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल देखने को मिलेगा. वहीं, 4 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला फिर न्यूजीलैंड से होगा.
पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को दी थी मात
साल 2024 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार अंग्रेजी टीम अलग ही रंग में दिख रही है. कप्तान हैरी ब्रूक के शतक और जोस बटलर, फिल साल्ट व विल जैक्स जैसे बल्लेबाजों की मौजूदगी इंग्लैंड को बेहद खतरनाक बनाती है. उन्होंने सुपर-8 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है.
भारत के पास इंग्लैंड की काट मौजूद
हालांकि, भारत के पास भी इंग्लैंड की काट मौजूद है. पिछली बार जब मुंबई में इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, तब अभिषेक शर्मा ने मात्र 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. साथ ही, भारत का गेंदबाजी आक्रमण इंग्लैंड की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और घातक है, जो वानखेड़े की पिच पर निर्णायक साबित हो सकता है.
सबकी नजरें टिकी कोलकाता पर
बहरहाल, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद अहम है. ईडन गार्डन्स में जीत न केवल सेमीफाइनल का टिकट दिलाएगी, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ एक और ऐतिहासिक जंग की नींव भी रखेगी. क्या सूर्या की सेना वेस्टइंडीज को पटखनी देकर वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ अपना मुकाबला पक्का कर पाएगी? पूरी दुनिया की नजरें अब कोलकाता पर टिकी हैं.
