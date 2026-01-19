By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चुनौती, शुरुआती मैचों में नहीं खेलेगा दिग्गज तेज गेंदबाज
T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया अपने दिग्गज गेंदबाजों की चोट से जूझ रहा है. टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट तक खिलाड़ियों की फिट होने की आस है. लेकिन...
एशेज सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट के लिए फिट होकर लौटे टेस्ट कप्तान पैट कमिंस दोबारा चोट की मुश्किलों से जूझ रहे हैं. वहीं एशेज से पहले हैम्स्ट्रिंग में चोट खाए जोश हेजलवुड भी अभी तक मैदान पर लौटे नहीं हैं. उसके चोटिल खिलाड़ियों में टिम डेविड का नाम भी शुमार है. ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपने अहम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है. तीनों खिलाड़ियों को कंगारू टीम मैनेजमेंट आगामी टी20 वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहता है. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने अपने इन खिलाड़ियों की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण दिया है.
जॉर्ज बेली ने कहा कि पैट कमिंस पहले मैच में नहीं खेलेंगे, जबकि टिम डेविड हैमस्ट्रिंग की चोट से रिकवरी में दिक्कत के बावजूद टूर्नामेंट की शुरुआत में खेलने के लिए तैयार रहेंगे. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.
क्रिकेट.कॉम.एयू के मुताबिक बेली ने कहा, ‘पैट कमिंस वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका नहीं जाएंगे. वे 13 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच के बाद ही टीम में शामिल होंगे. एडिलेड में एशेज का एकमात्र टेस्ट खेलने के बाद कमिंस लगातार आराम कर रहे हैं और रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.’
बेली ने कहा, ‘हेजलवुड और कमिंस टूर्नामेंट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं और देख रहे हैं, और अगर वे दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो यह टूर्नामेंट के दौरान दिखने वाली किसी भी संभावित कमी को पूरा करने के बारे में होगा.’
बेली ने कहा कि टिम डेविड को पिछले सप्ताह अपने रिहैब में ‘बहुत छोटी सी दिक्कत’ हुई थी, जिससे वह रनिंग सेशन पूरा नहीं कर पाए थे. लेकिन उसके बाद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है. इसलिए वह अभी भी टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं. टिम डेविड को बिग बैश के दौरान 26 दिसंबर को हरिकेंस के लिए बैटिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने पूर्व कप्तान और बिग बैश लीग में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे स्टीव स्मिथ को लेकर संभावना वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई सीनियर पोजीशन उपलब्ध होती है तो स्मिथ के नाम पर विचार किया जा सकता है. वह अविश्वसनीय रूप से अच्छा खेल रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी वर्ल्ड कप टीम को फाइनल करने के लिए 31 जनवरी तक का समय है. उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट के लिए किसी ट्रैवलिंग रिजर्व को भी नहीं चुना है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम में स्टीव स्मिथ का नाम नहीं है.
