IRE vs OMN: टकर की धमाकेदार पारी से जीता आयरलैंड, ओमान का हुआ बुरा हाल
Ireland vs Oman: आयरलैंड ने ओमान को मुकाबले में आसानी से हरा दिया. आयरलैंड ने मैच में 96 रन से जीत हासिल की. पॉल स्टर्लिंग के बाहर होने के बाद कप्तानी संभाल रहे टकर ने 94 रन की पारी खेली.
कोलंबो: कप्तान लोरकान टकर के 51 गेंद में 94 रन की मदद से आयरलैंड ने टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के एकतरफा मैच में शनिवार को ओमान को 96 रन से हराया.
पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर आयरलैंड ने पांच विकेट पर 235 रन बनाए. टकर ने अपनी पारी में दस चौके और चार छक्के लगाए. उनकी पारी के दम पर आयरलैंड ने तीन विकेट पर 47 से उबरते हुए इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. जवाब में ओमान की टीम 18 ओवर में 139 रन पर आउट हो गई. आमिर कलीम ने 50 और हमाद मिर्जा ने 46 रन बनाए. ओमान के आठ बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके.
आयरलैंड के लिए जोश लिटिल ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लिए. मैथ्यू हंफ्रेस और बैरी मैकार्थी को दो दो विकेट मिले. इस जीत के बावजूद आयरलैंड चौथे स्थान पर है जबकि श्रीलंका, जिम्बाब्वे और आस्ट्रेलिया शीर्ष तीन स्थानों पर हैं.
इससे पहले गेंदबाजी चुनते हुए ओमान ने पावरप्ले के छह में से पांच ओवर स्पिनरों से कराए. इसका फायदा भी मिला जब 38 वर्ष के शकील ने तीन ओवरों में तीन विकेट लेकर आयरलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 47 रन कर दिया.
उन्होंने पहले ओवर में टिम टेक्टर को आउट किया जिसके बाद रोस एडेयर का विकेट लिया. एडेयर ने शाह फैसल को तीन चौके लगाकर अच्छी शुरूआत की थी लेकिन टिक नहीं सके. पांचवें ओवर में शकील ने हैरी टेक्टर को भी पवेलियन भेजा. टूर्नामेंट में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 वर्ष के अनुभवी आमिर कलीम ने कुर्टिस कैम्फर का विकेट लिया.
इसके बाद हालांकि टकर ने एक छोर संभालकर आयरलैंड की पारी को संभाला. आयरलैंड के कप्तान ने अपनी पारी में दस चौके और चार छक्के लगाए. उन्होंने जेरेथ डेलानी (56) के साथ 56 गेंद में 101 रन की साझेदारी की. इसके बाद जॉर्ज डॉकरेल (35) के साथ 19 गेंद में 70 रन जोड़े. डॉकरेल ने नौ गेंद की पारी में पांच छक्के जड़े. आयरलैंड ने आखिरी चार ओवरों में 86 रन बनाए.
Lorcan Tucker’s record-breaking knock was at the heart of Ireland’s win over Oman
He wins the @aramco POTM
: https://t.co/NwskvpuQeF pic.twitter.com/pR79Qcd6Z7
— ICC (@ICC) February 14, 2026
टकर को पारी की शुरूआत में जीवनदान मिला था जिसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने कलीम को चौका लगाकर 35 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. डेलानी ने 15वें ओवर में जितेन रामानंदी को दो छक्के लगाकर 18 रन निकाले. उन्होंने 28 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन 17वें ओवर में शाह फैसल का शिकार हुए.
टकर ने मोहम्मद नदीम को तीन छक्के और दो चौके लगाकर एक ओवर में 26 रन निकाले. पारी के 19वें ओवर में डॉकरेल ने दो छक्के लगाकर 21 रन बनाए. उन्होंने आखिरी तीन गेंदों पर भी छक्के लगाकर टीम को इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया.
