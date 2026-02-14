  • Hindi
IRELAND vs OMAN: साथी की वजह से सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए टकर, फिर भी तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने 94 रन की नाबाद पारी खेली. वह अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए. लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने बनाए नाबाद 94 रन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. श्रीलंका के कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 5 विकेट पर 235 का स्कोर बनाया. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरे सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 139 रन का स्कोर बना पाई. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस 22वें मैच में आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने कमाल की पारी खेली. वह शतक बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे. लेकिन अपने साथी की वजह से वह इतिहास रचने से सिर्फ छह रन से चूक गए.

डॉकरेल की वजह से नहीं हो पाई सेंचुरी फिर भी बना दिया रिकॉर्ड

टकर ने 51 गेंद पर 94 रन की पारी खेली. उन्होंने 10 चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए. टकर का स्ट्राइक-रेट 184.31 का रहा. टकर के पास सेंचुरी लगाने का पूरा मौका था. लेकिन वह इससे चूक गए. इसकी वजह भी उनका साथी जॉर्ज डॉकरेल रहा.

T20 World Cup 2026 Points Table

आखिरी ओवर में सेचुरी पूरी करने के लिए टकर को 9 रन की जरूरत थी. वह 91 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने दो रन बनाए. और दूसरी गेंद पर उन्होंने एक रन लिया. उम्मीद की जा रही थी कि डॉकरेल एक रन लेकर स्ट्राइक टकर को देंगे ताकि वह अपनी सेंचुरी पूर कर सकें. हालांकि तीसरी गेंद पर वह कोई रन नहीं ले पाए. और फिर उन्होंने जो किया उससे टकर के फैंस शायद थोड़े निराश हों. पर जिस तरह की बैटिंग उन्होंन की उससे आयरलैंड के खेमे में जरूर खुशी होगी. डॉकरेल ने लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के लगा दिए. और टकर को स्ट्राइक ही नहीं मिली. वहीं डॉकरेल ने 9 गेंद पर पांच छक्कों की मदद से 35 रन बनाए.

T20 World Cup में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

रन खिलाड़ी टीम विपक्षी टीम स्थान वर्ष
98 क्रिस गेल वेस्टइंडीज भारत ब्रिजटाउन 2010
94* लोर्कन टकर आयरलैंड ओमान कोलंबो (SSC) 2026
92 रोहित शर्मा भारत ऑस्ट्रेलिया ब्रिजटाउन 2024
88 क्रिस गेल वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया द ओवल 2009
85 केन विलियमसन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दुबई 2021

फिर भी बना दिया बड़ा रिकॉर्ड

इस पूरे प्रयास में टकर ने लेकिन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया. वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए. रोहित शर्मा ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिजटाउन में 92 रन की पारी खेली थी. यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. वेस्टइंडीज के इस पूर्व कप्तान ने भारत के खिलाफ 2010 में 98 रन की पारी खेली थी.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमें
स्कोर टीम विरोधी टीम स्थान वर्ष
260/6 श्रीलंका केन्या जोहान्सबर्ग 2007
235/5 आयरलैंड ओमान कोलंबो (SSC) 2026
230/8 इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका वानखेड़े 2016
229/4 दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड वानखेड़े 2016
225/5 श्रीलंका ओमान पल्लेकेले 2026

आयरलैंड ने इसके साथ ही इस सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की. इससे पहले दोनों मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. ओमान की टीम अभी तक अपने तीनों मैचों मे एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है. ओमान के लिए आमिर कलीम 29 गेंद पर 50 रन बनाए. उन्होंने पांच चौके और दो छक्के लगाए. और हमद मिर्जा ने 6 चौके और एक छक्के की मदद से 46 रन बनाए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

