ZIM vs IRE मैच बारिश से रद्द, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर

ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच धुलने से धुली उसकी भी उम्मीदें

Australia Out Of T20 World Cup 2026 Could Not Qualify For Super 8: ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है. T20 वर्ल्ड कप 2021 की इस चैम्पियन टीम की उम्मीदें मंगलवार को आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच पल्लेकल में खेले जाने वाले मैच पर टिकी थीं, जो बारिश की भेंट चढ़ गया. इससे पहले सोमवार की रात को वह मेजबान श्रीलंका से 8 विकेट से हारकर बैकफुट पर आ गया था. यह टूर्नामेंट में उसकी लगातार दूसरी हार थी. क्रिकेट इतिहास में 2009 के बाद यह दूसरा मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया है. T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में उसने 3 बार सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल खेलकर खिताब जीता है.

ZIM vs IRE मैच पर टिकी थीं कंगारुओं की होप

अगर जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मैच में आयरलैंड की टीम जिम्बाब्वे को हरा देती तो कंगारुओं की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें भी बनी रहतीं. लेकिन इन दोनों टीमों के 1-1 अंक बांटने से उसकी ये उम्मीदें भी धुल गईं.

ग्रुप B से सुपर 8 में दोनों टीमें फाइनल

इस मैच का बारिश की भेंट चढ़ने के साथ ही ग्रुप B से सुपर 8 की दोनों टीमों पर भी मुहर लग गई. इस ग्रुप से श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने वाली जिम्बाब्वे 7वीं टीम बनी है. अब ग्रुप A से एकमात्र टीम का पक्का होना बाकी है, जहां से भारत पहले ही अपनी जगह बना चुका है. फिलहाल अमेरिका और पाकिस्तान में इस एक स्थान के लिए बाजी फंसी है.

20 फरवरी को ओमान से आखिरी मैच खेलेंगे कंगारू

कंगारू टीम अब 20 फरवरी ओमान के खिलाफ पल्लेकल में ही ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलने उतरेगी. यह मैच अब उसके लिए औपचारिकता भर रह गया है. इसी के साथ इस टूर्नामेंट में वह यहीं से विदा ले लेगी. कंगारू टीम ने इस टूर्नामेंट में 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां उसने 67 रनों से शानदार जीत दर्ज की.

जिम्बाब्वे ने किया था ऑस्ट्रेलिया का शिकार

लेकिन इस जीत के बाद वह जिम्बाब्वे की टीम से हारकर उलटफेर का शिकार हो गई. जिम्बाब्वे ने आर. प्रेमदासा स्टेडियम में उसे 23 रनों से मात दी. इसके बाद वह सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरी, जहां पल्लेकल में खेले गए मैच में कंगारू टीम 181 रनों का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई.

AUS खिलाड़ियों का चोटिल होना बना वजह

इस टूर्नामेंट में कंगारू टीम अपने स्टार खिलाड़ियों की चोट से जूझती रही, जिसका उसे नुकसान हुआ. यहां पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे स्टार तेज गेंदबाज अपनी-अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और टीम को उनकी कमी का नुकसान हुआ. इस बीच टीम के कप्तान मिचेल मार्श भी पहले दो मैचों में ग्रोइन में खिंचाव के चलते बाहर बैठना पड़ा. वह श्रीलंका के खिलाफ वापसी कर शानदार खेले थे. लेकिन कंगारुओं की कमजोरी बॉलिंग ने उन्हें जीत दर्ज करने से रोक दिया, जिसका खामियाजा उसे टूर्नामेंट से बाहर होकर भुगतना पड़ा है.

