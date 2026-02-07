Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026: जेसन होल्डर की कमाल की सेंचुरी, ऐसा करने वाले पहले कैरेबियाई खिलाड़ी

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने टी20 इंटनरेशनल में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज हैं.

नई दिल्ली: जेसन होल्डर ने कमाल कर दिया. वेस्टइंडीज के इस अनुभवी ऑलराउंडर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में ही एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. शनिवार, 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया. वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले कैरेबियाई गेंदबाज बन गए. उन्होंने स्कॉटलैंड की पारी के 13.2 ओवर में अपना यह शतक पूरा किया. होल्डर ने स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिग्नटन को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की.

होल्डर अब उन गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट यानी तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट हासिल किए हैं. इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, न्यूजीलैंड के टिम साउदी, बांग्लादेशके शाकिब-अल-हसन, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और भारत के जसप्रीत बुमराह शामिल हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अफगानिस्तान के राशिद खान सबसे ऊपर हैं. राशिद ने 111 मैचों में 187 विकेट लिए हैं. जेसन होल्डर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं. होल्डर ने अपने 90वें मैच में यह शतक पूरा किया.

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम ने 35 रन से जीत हासिल की. स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 182 रन बनाए. शिमरॉन हेटमायर ने 36 गेंद पर 64 रन की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 22 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. वह वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में में सबसे कम गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा. गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंद पर अर्धशतक लगाया था.

स्कॉटलैंड की टीम लक्ष्य हासिल करती हुई नहीं दिखी. पूरी टीम 18.5 ओवर में 147 के स्कोर पर आउट हो गई. रोमारियो शेपर्ड ने 17वें ओवर में चार विकेट लेकर स्कॉटलैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया. उन्होंने हैटट्रिक भी ली. कुल मिलाकर उन्होंने 3 ओवरो में 20 रन देकर पांच विकेट लिए. होल्डर ने पारी का आखिरी विकेट लेकर मैच का अंत किया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की.

