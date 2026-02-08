Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Match 4 Live Afghanistan Vs New Zealand At Chennai

T20 World Cup 2026. MATCH 4 LIVE: अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, लाइव स्कोर

अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. यह इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला है.

T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मैच में अफगानिस्तान की टीम कमाल कर सकती है. मैदान पर ओस नहीं होगी और उसके स्पिनर्स मैच में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

राशिद खान की टीम में तीन स्पिनर हैं. खुद उनके अलावा मुजीब-उर-रहमान और मोहम्मद नबी इस टीम का हिस्सा हैं. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद को जगह नहीं मिली है. हालांकि उन्हें पिच पर गेंदबाजी करने में आनंद आता है. जियाउर रहमान शरीफी, जिन्हें चोटिल नवीन-उल-हक के स्थान पर शामिल किया गाया है और बाएं हाथ के पेसर फजलहक फारुखी को दो तेज गेंदबाजों के तौर पर चुना गया है. इसके साथ ही अजमतुल्लाह उमरजई और गुलबदीन नायब भी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो इस टीम में सिर्फ एक विशेषज्ञ स्पिनर हैं. वह हैं कप्तान मिशेल सैंटनर. लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को जगह नहीं मिली है. न्यूजीलैंड की टीम ने पिच पर घास देखते हुए तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौके दिए हैं. मैट हेनरी इस गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे. लॉकी फर्ग्युसन और जैकब डफी भी इस गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा हैं.

न्यूजीलैंड XI 1 फिन एलन, 2 टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), 3 रचिन रवींद्र, 4 ग्लेन फिलिप्स, 5 मार्क चैपमैन, 6 डेरिल मिशेल, 7 मिशेल सेंटनर (कप्तान), 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फर्ग्यूसन, 11 जैकब डफी

अफगानिस्तान XI 1 रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम जादरान, 3 सेदिकुल्लाह अटल, 4 दरविश रसूली, 5 अजमतुल्लाह उमरजई, 6 गुलबदीन नायब, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद खान (कप्तान), 9 फजलहक फारूकी, 10 जियाउर रहमान, 11 मुजीब उर रहमान

