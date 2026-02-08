Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Mohammed Siraj Wanted To Stick On Ranji Length In T20 World Cup Match Usa

T20 World Cup 2026: मोहम्मद सिराज ने बताया सीक्रेट प्लान, अभिषेक की सेहत पर दिया अपडेट

IND vs USA: मोहम्मद सिराज दो दिन पहले तक टी20 वर्ल़्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे. लेकिन उन्हें अचानक इस टीम में शामिल किया गया.

मोहम्मद सिराज ने बताया आखिर क्या थी उनकी प्लानिंग

मुंबई: मोहम्मद सिराज लंबे वक्त के बाद टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में वापसी कर रहे थे. ऐसे में उनकी तैयारियों को लेकर भी कुछ सवाल लोगों के जेहन में थे. पर इस पेसर को इन सब बातों को लेकर कोई दुविधा नहीं थी. सिराज ने कहा कि वह क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी तैयारियों को लेकर बिलकुल साफ थे. जून 2024 के बाद इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलने वाले सिराज का प्लान तैयार था. वह पहले मैच में रणजी ट्रॉफी में फेंकी गई लाइन और लेंथ पर टिके रहना चाहते थे. यही उनकी योजना थी.

पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का हिस्सा नहीं थे सिराज

सिराज के लिए इस वर्ल्ड कप में खेलना किस्मत की बात है. वह पहले चुनी गई 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे. हालांकि हर्षित राणा के चोटिल होने की वजह से उन्हें इस टीम में चुना गया. और सीधे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया. सिराज ने टीम में वापसी पर अच्छा खेल दिखाया. वानखेड़े स्टेडियम पर यूएसए के खिलाफ मैच में उन्होंने 29 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. भारत ने यह मैच भी 29 ही रन से जीता.

मैच के बाद सिराज ने संवाददाताओं से कहा, ‘भावनाएं हमेशा होती हैं क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप विश्व कप में खेलते हैं तो एक पेशेवर के तौर और टूर्नामेंट के लिए सपना अलग होता है.’

रणजी ट्रॉफी की लाइन और लेंथ पर टिके रहे मोहम्मद सिराज

उन्होंने कहा, ‘मैं रणजी ट्रॉफी खेलकर आ रहा था इसलिए मेरी लाइन और लेंथ (अच्छी थी)… जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो नई गेंद को मारना आसान नहीं था. और सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना महत्वपूर्ण था. अगर आपको विकेट मिलते तो यह टीम के लिए अच्छा होता. तो यही प्लान था और मैं इसे लागू कर पाया और विकेट भी लिए.’

आते ही प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने मोहम्मद सिराज

सिराज को चोटिल हर्षित राणा की जगह अंतिम लम्हों में टीम में शामिल किया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें तुरंत प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी लेकिन रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की कप्तानी के अनुभव से मदद मिली.

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं खेलूंगा. मुझे बुलाए जाने पर खुशी हुई लेकिन मुझे सुबह पता चला कि मैं खेल रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा और उत्साहित था क्योंकि मैं कल (शुक्रवार) ही आया था.’

सिराज ने कहा, ‘जिस तरह से मैं रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था, मैं (हैदराबाद की) कप्तानी भी कर रहा था इसलिए मैं खुद को शांत रखना चाहता था. मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे दबाव डाल सकता हूं और हमला कर सकता हूं. मैंने जो भी सोचा उसे मैं लागू कर पाया.’

रोनाल्डो का वॉलपेपर और मैच की तैयारी

इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘बेशक मैंने यहां दोपहर तीन बजे पहुंचने के बाद वीडियो देखे. बिना तैयारी के आप मैदान पर नहीं उतर सकते, आखिर यह विश्व कप है.’ सिराज ने बताया कि उनके फोन पर अब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वॉलपेपर लगा हुआ है जिसे उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान साझा किया था.

उन्होंने कहा, ‘वॉलपेपर अब भी वही है. आपको मानसिक रूप से बहुत तैयार रहना पड़ता है, विशेषकर जब आप विश्व कप में खेल रहे हों. मुझे भारत के लिए खेलते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं इसलिए जब आपको मौका मिलता है तो आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती….’

ईशान किशन ने दिया सिराज को बड़ा टिप

सिराज ने कहा कि यह असमान गति वाला विकेट था क्योंकि पहले हाफ में एक समय भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन हो गया था लेकिन ड्रेसिंग रूम में कभी दबाव नहीं था.

उन्होंने कहा, ‘इशान (किशन) ने कहा कि यह असमान गति वाला विकेट है. हमने (शुरुआत में) विकेट गंवा दिए थे. हमने सोचा कि 170 का स्कोर बहुत अच्छा होगा क्योंकि ओस ज्यादा नहीं थी और हमने सोचा कि पावरप्ले में जितने ज्यादा विकेट ले सकें उससे विरोधी टीम पर दबाव पड़ेगा.’

प्लानिंग पर काम और अभिषेक की सेहत

सिराज ने कहा, ‘हमने योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया. अर्शदीप (सिंह) ने अच्छी गेंदबाजी की जिससे काफी दबाव बना.’ सिराज ने कहा कि ड्रेसिंग रूम शांत था क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर थे जिन्होंने 49 गेंद में 84 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली. उन्होंने कहा, ‘हम शांत थे क्योंकि सूर्यकुमार खेल रहा था और वह विकेट को जानता है. वह मुंबई का है और उसने कहा ‘मैं यहां हूं, चिंता मत करो’.’

सिराज ने कहा कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पेट खराब होने की वजह से दूसरे हाफ में अधिक समय तक फील्डिंग नहीं की. नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘उसका पेट थोड़ा खराब था लेकिन मुझे यकीन है कि वह अगले मैच में अपना जादू दिखाएगा.’

एजेंसी- भाषा

