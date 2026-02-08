Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Nepal Vs England Live Wankhede Stadium

live

T20 World Cup 2026, ENG vs NEP: इंग्लैंड बनाम नेपाल, लाइव स्कोरकार्ड

NEP vs ENG: नेपाल और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मैच खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

england-vs-nepal (photo ICC)

मुंबई के वानखेड़े मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नेपाल की टीम के फैंस बड़ी संख्या में मैदान में मौजूद हैं. और अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं.

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल इस पिच पर गेंदबाजी करने से खुश हैं. इस पिच पर पहले भी मैच हो चुका है और धीमी पिच नेपाल के खेल को सूट करती है. इसी बात को पोडेल ने कहा. उन्होंने कहा, ‘हमें धीमी पिचें पसंद आती हैं. और मुझे लगता है कि इस पिच में थोड़ा टर्न होगा. और अगर ऐसा होता है तो यह हमारी टीम के लिए फायदेमंद होगा. सच कहूं तो हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि लक्ष्य का पीछा करना अच्छा रहेगा.’

इंग्लैंड: 1 फिल साल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम कुरेन, 7 विल जैक, 8 लियाम डॉसन, 9 जोफ्रा आर्चर, 10 आदिल राशिद, 11 ल्यूक वुड।

नेपाल: 1 आसिफ शेख (विकेटकीपर), 2 कुशल भुरटेल, 3 रोहित पौडेल (कप्तान), 4 दीपेंद्र ऐरी, 5 आरिफ शेख, 6 लोकेश बम, 7 गुलसन झा, 8 करण केसी, 9 शेर मल्ला, 10 नंदन यादव, 11 संदीप लामिछाने।

Load More

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/