NEP vs ENG: नेपाल और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मैच खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Published date: February 8, 2026 3:44 PM IST
By Bharat Malhotra | Edited by Bharat Malhotra
मुंबई के वानखेड़े मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. नेपाल की टीम के फैंस बड़ी संख्या में मैदान में मौजूद हैं. और अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं.

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल इस पिच पर गेंदबाजी करने से खुश हैं. इस पिच पर पहले भी मैच हो चुका है और धीमी पिच नेपाल के खेल को सूट करती है. इसी बात को पोडेल ने कहा. उन्होंने कहा, ‘हमें धीमी पिचें पसंद आती हैं. और मुझे लगता है कि इस पिच में थोड़ा टर्न होगा. और अगर ऐसा होता है तो यह हमारी टीम के लिए फायदेमंद होगा. सच कहूं तो हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि लक्ष्य का पीछा करना अच्छा रहेगा.’

इंग्लैंड: 1 फिल साल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम कुरेन, 7 विल जैक, 8 लियाम डॉसन, 9 जोफ्रा आर्चर, 10 आदिल राशिद, 11 ल्यूक वुड।

नेपाल: 1 आसिफ शेख (विकेटकीपर), 2 कुशल भुरटेल, 3 रोहित पौडेल (कप्तान), 4 दीपेंद्र ऐरी, 5 आरिफ शेख, 6 लोकेश बम, 7 गुलसन झा, 8 करण केसी, 9 शेर मल्ला, 10 नंदन यादव, 11 संदीप लामिछाने।

    संदीप लामिछाने ने आते ही कमाल किया. इस लेग स्पिनर के खेल की खूब तारीफ होती है. टॉम बैंटम ने गेंद को रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की. संदीप लामिछाने की यह पहली गेंद थी. पावरप्ले के बाद भी यह पहली गेंद थी. और गेंद बल्लेबाज के घुटने के पास लगी. अंपायर ने उंगली उठाई. बैंटन ने रिव्यू लेने का फैसला किया. लेकिन यह उन्हें बचा नहीं पाया. वह LBW होकर पविलियन लौटे.

    T20 World Cup 2026, ENG vs NEP: इंग्लैंड बनाम नेपाल, लाइव स्कोरकार्ड नंदन यादव ने जोस बटलर को आउट कर दिया. यह नेपाल के लिए बड़ी कामयाबी थी. दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. बटलर ने गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलना चाहा. लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेटकीपर आसिफ शेख ने आसान सा कैच किया. नेपाल ने बड़ा विकेट हासिल किया. बटलर 17 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हुए.

    नेपाल ने जल्दी ही विकेट हासिल कर लिया. अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे शेर मल्ला ने अपनी पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर दिया. सॉल्ट ने गेंद को स्लॉग स्वीप करना चाहा. लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और शॉर्ट फाइन लेग पर संदीप लामिछाने ने आसान सा कैच किया. मल्ला का सेलिब्रेशन भी थोड़ा अलग रहा. वह खुशी के मारे जमीन पर गिर गए. वानखेड़े में नेपाल के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे. मल्ला आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के नेट गेंदबाज रहे हैं. वह हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

