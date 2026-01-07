Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 New Zealand Announced 15 Member Squad For T20 World Cup Mitchell Santner To Lead

T20 वर्ल्ड कप 2026: न्यूजीलैंड ने की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा, मिचेल सेंटनर को बनाया कप्तान

भारत और श्रीलंका में अगले महीने शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है. कीवी टीम को इस टू्र्नामेंट में ग्रुप डी में रखा गया है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम @ICC/x

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने फरवरी में भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए मंगलवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. कीवी टीम ने स्टार ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर को टीम की कमान सौंपी है. 33 वर्षीय सेंटनर ने इस फॉर्मेट में साल 2015 में अपना डेब्यू किया था और तब से ही इस फॉर्मेट में वह कीवी टीम की अहम कड़ी रहे हैं.

उनके अलावा इस टीम में सीनियर तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हैनरी को भी टीम में चना गया है लेकिन दोनों ही तेज गेंदबाज इस टूर्नामेंट के कुछ मैच मिस कर सकते हैं क्योंकि दोनों पिता बनने वाले हैं और उन्होंने पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से इस समय के लिए छुट्टियां मांग ली हैं. इसके अलावा दोनों ही गेंदबाज कीवी टीम के उस समूह का हिस्सा भी हैं, जो इन दिनों अपनी चोटों से उबर रहा है.

क्रिकेट वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक खबर के मुताबिक, ‘फर्ग्यूसन और हैनरी की पार्टनर को अपने बच्चों को जन्म देना है तो इस दौरान उन्हें शॉर्टटर्म पितृत्व अवकाश दिया जाएगा.’ ये दोनों ही खिलाड़ी इन दिनों अपनी काफ (पिंडली) की चोट से उबर रहे हैं. फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड की ओर से नवंबर 2024 से नहीं खेले हैं.

तेज गेंदबाज जेकब डफी को पहली बार वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली है. वहीं जुलाई में आखिरी बार खेले एडम मिलने को भी इस वर्ल्ड कप टीम में चुना गया है और सीनियर ऑलराउंडर जेम्स नीशम को भी जगह मिली है. बता दें कीवी टीम टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही भारत पहुंच चुकी है. यहां वह 11 जनवरी से मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी, जो टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कारगर होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026- न्यूजीलैंड की टीम

मिशेल सेंटनर (C), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी.

