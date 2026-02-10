T20 WC 2026: सीफर्ट-एलन की आंधी में उड़ा UAE, न्यूजीलैंड की 10 विकेट से धमाकेदार जीत

Published: February 10, 2026 10:10 PM IST
T20 World Cup 2026: टी 20 विश्वकप में न्यूजीलैंड ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. मंगलवार को खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने UAE को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. 174 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होने के बावजूद कीवी ओपनर्स टिम सेफर्ट और फिन एलन ने ऐसी बल्लेबाजी की कि मुकाबला एकतरफा हो गया. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी.

UAE ने खड़ा किया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE ने 20 ओवर में 173 रन पर 6 विकेट गंवाए, जो इस टूर्नामेंट में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा. कप्तान मोहम्मद वसीम ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 45 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाए. वहीं अलीशान शराफू ने भी 55 रनों की अहम पारी खेली. दोनों ने पावरप्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दी और लगातार बाउंड्री लगाकर रन गति बनाए रखी.

वसीम-शराफू की साझेदारी ने बढ़ाई उम्मीदें

UAE की शुरुआत भले ही आर्यांश शर्मा के जल्दी आउट होने से लड़खड़ा गई हो, लेकिन वसीम और शराफू ने पारी को संभाल लिया. वसीम ने जैकब डफी और रचिन रवींद्र के खिलाफ आक्रामक शॉट खेले, जबकि शराफू ने मिडिल ओवर्स में जिम्मेदारी से बल्लेबाज़ी की. दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई, जिसे 15वें ओवर में मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल के शानदार कैच ने तोड़ा.

सेफर्ट-एलन ने UAE के सपनों पर फेरा पानी

174 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हुआ. टिम सेफर्ट (89 रन, 42 गेंद)* और फिन एलन (84 रन, 50 गेंद)* ने UAE के गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की. दोनों ने सिर्फ 92 गेंदों में 175 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

रिकॉर्ड साझेदारी

सेफर्ट की पारी में इनोवेटिव शॉट्स देखने को मिले, खासकर 11वें ओवर में हाइदर के खिलाफ खेले गए रिवर्स स्वीप, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहे. वहीं फिन एलन ने जैनैद सिद्दीकी के खिलाफ स्कूप शॉट लगाकर मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 15.2 ओवर में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Rishabh Kumar

