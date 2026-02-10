By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026- PAK vs USA: कोलंबो में आज छाए रहेंगे बादल, क्या बारिश बनेगी बाधा? पिच का क्या है हाल
PAK vs USA- टी20 वर्ल्ड कप में मंगलवार की शाम को पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर आमने-सामने होंगी. क्या है यहां मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट.
PAK vs USA T20 World Cup 2026- Pitch and Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप A की टीमें पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टक्कर का दिन है. क्रिकेट फैन्स इस मुकाबले को लेकर रोमांचित हैं क्योंकि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें पहली बार एक-दूसरे से भिड़ी थीं, तो यहां अमेरिका ने मैच टाई कराने के बाद उसे सुपर ओवर में पटखनी दे दी थी. अमेरिकी टीम इस बार भी पूरी तैयारियों के साथ इस टूर्नामेंट में उतरी है. उसने भारत के खिलाफ पहले ही मैच में अपनी बॉलिंग से प्रभाव छोड़ा था. सूर्यकुमार यादव को छोड़कर भारत के सभी बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे थे. पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ करीबी मुकाबले में भले जीत गई हो लेकिन अपनी बैटिंग को लेकर वह भी चिंतित ही होगी.
पाक के खिलाफ अमेरिका ढूंढ रहा चांस
इस बार पाकिस्तान के पहले ही मैच में सलमान अली आगा की कप्तानी वाली इस टीम ने नीदरलैंड्स के सामने भी लगभग घुटने टेक दिए थे. मजबूत बॉलिंग अटैक वाली अमेरिका इससे पाकिस्तान पर दबाव बनाने का रास्ता देख रही होगी. लेकिन सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के ज्यादा मुफीद मानी जाती है.
PAK vs USA: T20 World Cup 2026- सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले जाने वाले मैच के लिए अगर पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजों के लिए शानदार मानी जाती है. स्पिनर्स को भले यहां थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है लेकिन इसके बावजूद यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. अगर तेज गेंदबाज यहां सही लाइन और लेंथ को पकड़कर रखें तो वे भी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं. T20 फॉर्मेट में आमूमन यहां पहले बैटिंग करने वाली टीमें 175 से 190 रनों के करीब का स्कोर बनाती हैं. इसके बावजूद यह चेजेबल स्कोर होता है.
PAK vs USA: T20 World Cup 2026- कोलंबो के मौसम का हाल
कोलंबो में मैच के दिन बादल छाए रहेंगे. दिन का अधिकतम तापमान 29°C तक पहुंचेगा, जबकि शाम को पारा गिरकर 23°C तक आ जाएगा. बादल छाए रहने के बावजूद यहां बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिससे यह मैच निर्धारित समय पर पूरा होगा. बादलों के छाए रहने से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद होगी. इसके बावजूद दोनों टीमें यहां स्पिनर बॉलिंग को अपनी ताकत बनाकर मैदान पर उतरना चाहेंगी.
PAK vs USA, T20 World Cup 2026- दोनों देशों की टीमें
पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, और उस्मान तारिक.
अमेरिका (USA): मोनंक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शुभम रंजने.
