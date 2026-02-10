Hindi Cricket Hindi

T20 वर्ल्ड कप 2026- इस बार अमेरिका के उलटफेर से बचना चाहेगा पाकिस्तान, पिछली बार सुपर ओवर में दी थी मात

अमेरिका और पाकिस्तान की अब तक एक ही बार भिड़ंत हुई है, जब पिछले टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच डलास में खेला गया मैच टाई हुआ था. यहां सुपर ओवर में पाकिस्तान हार गया. अब वह इसका बदला लेने को बेकरार होगा.

संयुक्त राज्य अमेरिका @X.com

T20 वर्ल्ड में आज शाम पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इस मैच के लिए पाकिस्तान अमेरिका को मात देने के लिए बेकरार होगा. टी20 इतिहास में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा ही मैच है. पहली बार दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही एक-दूसरे से भिड़ी थीं. तब यह मैच टाई हो गया था और फिर अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को मात देकर जीत अपने नाम कर ली. इस हार के चलते पाकिस्तान तब टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गया था.

इस बार वह अपनी पुरानी हार का बदला लेने के साथ-साथ टूर्नामेंट में आगे भी बढ़ना चाहेगा. इस बार उसने 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां वह मैच तो जीत गया लेकिन इस मैच में भी उसके पसीने छूट गए थे. 148 रनों का लक्ष्य उसने 3 बॉल बाकी रहते अपने नाम किया था. पाकिस्तान अब टूर्नामेंट के सुपर 8 राउंड में बढ़ने के लिए संभलकर दमदार तरीके से खेलना चाहेगा.

मंगलवार को जब वह कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में यूएसए के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसके दिमाग में अमेरिका का पिछला मैच भी होगा, जहां उसने इस नई क्रिकेट टीम से फेंटी खाई थी, वहीं इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स के खिलाफ किया गया संघर्ष भी याद होगा, जब उसके लगभग सभी बल्लेबाज फ्लॉप साबित होते चले गए. हालांकि नंबर 8 पर उतरे ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 11 बॉल पर 29 रन ठोककर टीम को जीत दिला दी. इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जमा दिए.

फहीम के अलावा इस मैच में उसके ओपनर्स ने भी रंग जमाया था, जहां साहिबजादा फरहान (47) और सैम आयूब (24) कुछ उपयोगी रन जोड़े थे. लेकिन टीम का मिडल ऑर्डर टीम को चिंता में ही डाल गया था. दूसरी ओर अमेरिका की अगर बात करें तो भारत जैसी मजबूत टीम को उसने लगभग जकड़ लिया था. उसके गेंदबाजों ने सूर्यकुमार यादव को छोड़कर पूरी भारतीय टीम को शिकंजे में कस लिया था.

सूर्यकुमार यादव ने एक छोर पर अंत तक खड़े रहकर 49 बॉल में नाबाद 84 रन भले ठोक दिए थे. लेकिन इसमें अमेरिका की मुश्किल मैदान पर चोटिल होकर बाहर हुए खिलाड़ी बने थे, जिन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और टीम की सारी रणनीति ही बदल गई. सूर्यकुमार ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर सौरभ नेत्रवलकर ने के आखिरी दो ओवर में 42 रन कूटे, जबकि वह संभवत: अमेरिकी की डेथ ओवर बॉलिंग की रणनीति का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन उन्हें शुभम रंजने और अली खान के मैदान से बाहर जाने के बाद मजबूरन यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी.

पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका इन पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरी मुस्तैदी से अपनी रणनीति पर चलना चाहेगा. बैटिंग में भी अमेरिका का मिडल ऑर्डर भी शानदार लय में दिखा था. अब उसे अपने टॉप ऑर्डर से भी रन बनाने की आस होगी. वह पाकिस्तान को पहले हरा चुका है इसकी मनोवैज्ञानिक बढ़त भी उसके पास होगी.

