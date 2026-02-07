  • Hindi
T20 World Cup 2026- नीदरलैंड के खिलाफ हारते-हारते बचा पाकिस्तान, 19वें ओवर ने पलट दी बाजी

सिर्फ 148 रनों का पीछा करने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए. अगर नीदरलैंड की टीम ने कुछ गलतियां न की होतीं तो वह पहले ही मैच में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर देती.

T20 वर्ल्ड कप 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में पाकिस्तान को नीदरलैंड्स की टीम ने दिन में तारे दिखा दिए. हालांकि पाकिस्तान यहां किसी तरह अपनी हार टालने में कामयाब हो गया. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में 148 रनों का लक्ष्य हासिल करने में उसके पसीने छूट गए. पावरप्ले में 2 विकेट गंवाकर 61 रन जोड़ लेने वाली पाकिस्तान आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ती दिख रही थी. लेकिन इसके बाद पॉल वैन मीकेरेन ने अपने एक ही ओवर में दो विकेट झटककर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया.

इसके बाद बाबर आजम (15) भी आउट हो गए. इस तरह पाक टीम ने अपने 5 विकेट सिर्फ 100 रन पर ही गंवा दिए थे, जबकि 114 के कुल स्कोर पर शादाब खान (8) और मोहम्मद नवाज (6) भी चलते बने. पाकिस्तान यहां बुरी तरह लड़खड़ा गई थी. लेकिन फहीम अशरफ (29*) ने यहां शाहीन अफरीदी (5*) ने अंत तक संघर्ष किया और टीम को जीत दिला दी. हालांकि इस बीच पाकिस्तान मुश्किलों से निकल नहीं पा रही थी.

अंतिम 2 ओवरों में उसे जीत के लिए उसे 29 रनों की दरकार थी. लॉगन वैन बीक ने को यह ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली, जहां वह नीदरलैंड की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. उन्होंने इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौके समेत कुल 24 रन लुटा दिए. इस ओवर में फहीम भाग्यशाली भी रहे, जिन्हें ओवर की दूसरी ही गेंद पर तब जीवनदान मिल गया, जब मैक्स ओ डाउद ने एक आसान सा कैच टपका दिया. इसके बाद फहीम ने इस मौके को टीम जीत में भुना दिया. नीदरलैंड की ओर से आर्यन दत्त और पॉल वैन मीकेरेन ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि एक-एक विकेट लोगान वैन बीक, काइल क्लेन और रोएलोफ वैन डेर मेर्वे के हाथ लगा

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई. इस टीम को सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई. माइकल लेविट ने मैक्स ओ’डॉउड के साथ 3.1 ओवरों में 28 रन की साझेदारी की. ओ’डॉउड 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए, जबकि माइकल लेविट ने 15 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 24 रन की पारी खेली.

यह टीम 31 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो चुकी थी. यहां से बास डी लीडे ने कॉलिन एकरमैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 34 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. एकरमैन 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बास डी लीडे ने कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जुटाते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया.

इस टीम के लिए कप्तान एडवर्ड्स ने 29 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि बास डी लीडे 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे. विपक्षी खेमे से सलमान मिर्जा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और सईम अयूब ने 2-2 विकेट निकाले. एक विकेट शाहीन अफरीदी ने अपने नाम किया.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

