T20 World Cup 2026, IND vs PAK: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में होगा बड़ा बदलाव, क्या होगी प्लेइंग इलेवन?
भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सामना करने के लिए पाकिस्तान टीम अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत कर सकता है. इसके लिए पाकिस्तानी टीम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं.
कराची/कोलंबो: भारत के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम अपने प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी माथापच्ची कर रही है. पाकिस्तान टीम इस मैच में चार स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ उतर सकती है. टीम दो स्पिनर्स और दो तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकती है.
तो पाकिस्तान अपनी प्लेइंग इलेवन में करेगा बड़ा बदलाव?
समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीम के करीबी सूत्र के हवाले से प्लेइंग इलेवन को लेकर खबर दी है. टीम के सूत्र ने कहा है कि कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा चाहते हैं कि दो स्पिनर्स अबरार अहमद और उस्मान तारिक के साथ-साथ दो पेसर्स शाहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्जा को भी मौका मिले. अब टीम मैनेजमेंट के सामने दिक्कत यह है कि वह तीन ऑलराउंडर्स- शादाबा खान, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ में किसे बाहर बैठाए.
सूत्र ने कहा, ‘टीम प्रबंधन के सामने एकमात्र समस्या यह है कि यदि वे चार गेंदबाजों के साथ जाते हैं तो फहीम, शादाब और नवाज में से किसे बाहर बिठाना है, इस पर फैसला लेना होगा.’ उन्होंने बताया कि सईम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम और उस्मान खान बैटिंग ऑर्डर में टॉप पांच स्थान पर हैं. ऐसे में टीम को छठे और सातवें नंबर के लिए खिलाड़ियों का चयन करना होगा जिसके बाद चार गेंदबाज होंगे.
खबर है कि नवाज के बाहर बैठने की संभावना है क्योंकि वह बाएं हाथ के स्पिनर हैं और भारत के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दूबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.
फहीम अशरफ पर दांव खेल सकता है पाकिस्तान
सूत्र ने कहा, ‘माहौल यह है कि फहीम को खिलाना बेहतर होगा क्योंकि वह अच्छी फॉर्म में हैं और जरूरत पड़ने पर तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं. साथ ही शादाब की लेग स्पिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उपयोगी होगी.’ उन्होंने कहा कि अबरार, उस्मान, शादाब और सईम अयूब स्पिन विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं इसलिए टीम प्रबंधन को भरोसा है कि इस ‘हाई-प्रोफाइल’ मैच में नवाज के बिना भी काम चलाया जा सकता है.
प्रेमदासा में पहली बार खेलेगा पाकिस्तान
हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि रविवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच का अंतिम मुआयने और मौसम की स्थिति देखने के बाद अंतिम फैसला बदल भी सकता है. पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पहली बार प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगा. पिछले महीने पाकिस्तान ने श्रीलंका में टी20 सीरीज जीती थी लेकिन सभी मैच दांबुला में खेले गए थे जबकि टीम ने अपने दोनों टी20 विश्व कप मुकाबले नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेले हैं.
भारत के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन:
सईम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.
