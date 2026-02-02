  • Hindi
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद क्या दिल्ली से कोलंबो का टिकट कैंसिल करेगा भारत! अब क्या होगा प्लान?

पाकिस्तान ने इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. यह मैच श्रीलंका में आयोजित होना था. क्या पाकिस्तान की न के बाद भी टीम इंडिया अब श्रीलंका जाएगी?

India vs Pakistan- T20 World Cup 2026: 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले गजब की उथल-पुथल मची पड़ी है. इस टू्र्नामेंट से बांग्लादेश के नाम वापस लेने के बाद पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा ले रहा है लेकिन उसकी सरकार ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का निर्देश दिया है. T20 वर्ल्ड कप के 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है. भारत को इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलना था. उसने तय शेड्यूल के मुताबिक अपनी टिकटें भी बुक करा ली थीं. लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से ही मना कर दिया है तो क्या भारत इस शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो के लिए रवाना होगा या फिर वह भारत में ही रहकर अपने अगले मैच की तैयारी करेगा.

पिछले ही साल ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 में जब भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था, तब चैम्पियन्स ट्रॉफी में उसके मैच दुबई में शिफ्ट किए गए थे. इसके बाद से दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया था कि अगले 3 साल तक वे एक-दूसरे के घर जाकर नहीं खेलेंगे और किसी भी ICC या बहु-देशीय टूर्नामेंट में उनके मुकाबले किसी तटस्थ स्थान पर आयोजित किए जाएंगे. इसी के तहत पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं. लेकिन अब उसने बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन दिखाने के चलते भारत के खिलाफ अपने मैच का बॉयकॉट किया है.

इस बीच खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो चाहे निर्णय ले. भारत अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्रीलंका का दौरा करेगा. टी20 वर्ल्ड कप का हाई वॉल्टेज मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी को खेला जाना तय हुआ है. BCCI सूत्रों ने कहा कि वह ICC प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी. यहां भारत तय शेड्यूल के मुताबित मैच से पहले अपने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और मैच रेफरी द्वारा मैच रद्द होने के अधिकारिक फैसले का भी इंतजार करेगा.

दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अभी प्रयास कर रहा है कि इस टूर्नामेंट को तय शेड्यूल के मुताबिक सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए. उसने पाकिस्तान को चेताया है कि अगर उसने भारत के खिलाफ अपने मैच का बहिष्कार किया तो इसके दीर्घकालिक नतीजे होंगे.

आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला वैश्विक क्रिकेट की निष्पक्षता को कमजोर करता है. इसके खेल पर दीर्घकालिक प्रभाव देखे जा सकते हैं. गवर्निंग बॉडी ने यह बयान पाकिस्तान सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उसने पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका के यात्रा की अनुमति दे दी है. लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के विरुद्ध होने वाले मुकाबले में न खेलने का फैसला किया है. हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया. आईसीसी ने यह भी कहा कि उसे इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

बता दें भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों में बीते कुछ सालों से लगातार तल्खियां बढ़ रही हैं. बीते साल दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो गए थे, जब अप्रैल में पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निहत्थे नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था. इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया. इसके बाद दोनों देशों में सैन्य टकराव भी हुआ. करीब दो दिन बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की मांग पर यह कार्रवाई रुकी थी.

