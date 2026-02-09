Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Pakistan Put 3 Conditions In Meeting With Icc For Playing Against India

T20 World Cup 2026: इन 3 शर्तों में दिखा पाकिस्तान का असली चेहरा, अब तो पक्का यू-टर्न लेगा!

पाकिस्तान अब एक बार फिर पलटने के लिए तैयार दिख रहा है. वह भारत के खिलाफ खेलने के लिए राजी है लेकिन वह ब्लैकमेलिंग का तरीका अपना रहा है. उसने भारत के खिलाफ खेलने के लिए तीन अजीब शर्तें रखी हैं.

mohsin-naqvi पीसीबी चीफ

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ न खेलने का अपना फैसला पलट सकता है. हालांकि पाकिस्तान इसके लिए आईसीसी से बड़ी रियायतें चाहता है. एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी हैं.

भारत से खेलना चाहता है पाकिस्तान

टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट्स बांग्लादेश भी आईसीसी से रेवेन्यू में ज्यादा बड़ा हिस्सा चाहता है. और साथ ही उसने एक वैश्विक टूर्नामेंट के आयोजन के अधिकार की भी मांग की है. यह साल 2028 में होने वाला अंडर-19 वर्ल्ड कप हो सकता है. वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ अधिक पैसा मांगा है बल्कि आईसीसी से एक अनोखी मांग भी की है. पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि वह बीसीसीआई को राजी करे कि वह अपनी सरकार को भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज करवाने की सहमति दे.

आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और आईसीसी के एसोसिएट देशों के प्रतिनिधि मुबाशिर उस्मानी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और पाकिस्तान सुपर लीग के मुखिया सलमान नासिर से रविवार को लाहौर में मुलाकात की.

पाकिस्तान को समझाया हो सकते हैं कितने नुकसान

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी अधिकारियों ने पीसीबी को मामले की गंभीरता के बारे में समझाया. उन्हें प्रतिबंधों और आर्थिक जुर्मानों के बारे में बताया जो पाकिस्तान को मेम्बर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत भरने होंगे. इस अनुबंध पर दस्तखत करने वाले सभी देशों को आईसीसी इवेंट्स में सभी मुकाबले खेलने होंगे.

बांग्लादेश और पाकिस्तान की मांग

इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैठक के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आईसीसी के सामने कुछ शर्ते रखी हैं. इसमें पाकिस्तान की फण्डिंग में इजाफा, भारत के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत और भारत-पाकिस्तान के मैचों के दौरान खिलाड़ियों का हाथ मिलाना भी शामिल है. इस रिपोर्ट में कहा गया, ‘बांग्लादेश ने भी आईसीसी से आर्थिक मुआवजा और एक वैश्विक आईसीसी टूर्नामेंट शामिल है. यह 2028 में होने वाला अंडर-19 वर्ल्ड कप हो सकता है.’

सूत्र ने आगे बताया कि आईसीसी अधिकारियों ने पीसीबी को आश्वस्त किया है कि वे आईसीसी बोर्ड की अगली बैठक में इन मुद्दों को रखेंगे.

आज शहबाज शरीफ ले सकते हैं फैसला

हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे. नकवी ने आईसीसी के प्रतिनिधि मंडल को कहा है कि वह मामले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने लेकर जाएंगे जो सोमवार को आखिरी फैसला ले सकते हैं.

इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम भी लाहौर में बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे. ऐसा इसलिए किया गया कि आईसीसी की किसी कार्रवाही से दोनों बोर्ड मिलकर निपट सकेंगे.

