इंग्लैंड से हार के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, समझिए पूरा समीकरण

T20 World Cup 2026: श्रीलंका और पाकिस्तान को लगातार हराने के बाद इंग्लैंड ग्रुप 2 में टॉप पर है. लेकिन असली रोमांच अब शुरू हुआ है. पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं, हालांकि रास्ता काफी जटिल है.

Published date india.com Published: February 25, 2026 9:04 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
इंग्लैंड से हार के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, समझिए पूरा समीकरण
Image Source- BCCI

Pakistan Semifinal Scenario: हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपना दबदबा कायम कर लिया है. सुपर-8 चरण में लगातार दो मैच जीतकर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इंग्लैंड ने पहले श्रीलंका को पटखनी दी और फिर पाकिस्तान को हराकर शानदार खेल दिखाया.

दो मैचों में चार अंकों के साथ इंग्लैंड अब सुरक्षित है, लेकिन ग्रुप-2 की दूसरी टीम कौन सी होगी, इसे लेकर सस्पेंस गहरा गया है. विशेषकर पाकिस्तान की टीम इस समय काफी मुश्किल स्थिति में है. हालांकि, गणितीय रूप से पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है.

कैसी है ग्रुप-2 की वर्तमान स्थिति?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद अंक तालिका की स्थिति कुछ इस प्रकार है. इंग्लैंड के 2 मैच में 4 अंक हैं और उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. पाकिस्तान के 2 मैच में 1 अंक, न्यूजीलैंड 1 मैच में 1 अंक और श्रीलंका 1 मैच में 0 अंक.

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता

तीनों टीमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, रेस में बनी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता सबसे ज्यादा कांटों भरा है. पाकिस्तान को अगर अंतिम चार में पहुंचना है, तो उसे केवल अपने प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

श्रीलंका पर बड़ी जीत जरूरी

पाकिस्तान का आखिरी सुपर-8 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होना है. पाकिस्तान को न केवल यह मैच जीतना होगा, बल्कि जीत का अंतर बहुत बड़ा रखना होगा. यदि पाकिस्तान जीतता है, तो उसके कुल 3 अंक हो जाएंगे. बड़ा अंतर इसलिए जरूरी है ताकि उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके.

न्यूजीलैंड की हार के लिए दुआ

पाकिस्तान की किस्मत का फैसला काफी हद तक न्यूजीलैंड के मैचों पर टिका है. न्यूजीलैंड के पास अभी दो मैच बाकी हैं. पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो यह होगा कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए. अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच हारता है, तो उसके पास केवल 1 अंक रह जाएगा और पाकिस्तान 3 अंकों के साथ आसानी से आगे निकल जाएगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इंग्लैंड की ‘मदद’ की जरूरत

पाकिस्तान यह चाहेगा कि इंग्लैंड की टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखे. इंग्लैंड का अगला मैच न्यूजीलैंड से है. चूंकि इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, इसलिए वह मानसिक रूप से रिलैक्स हो सकता है. लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि इंग्लैंड इस मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे. अगर न्यूजीलैंड यह मैच जीत गया, तो पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी.

एक स्पॉट के लिए त्रिकोणीय मुकाबला

एक दिलचस्प समीकरण यह भी बन रहा है कि अगर श्रीलंका अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन खुद पाकिस्तान से हार जाए. ऐसी स्थिति में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीनों के पास 3-3 अंक हो सकते हैं. इस डेडलॉक की स्थिति में जिस टीम का नेट रन रेट सबसे शानदार होगा, वही इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल का सफर तय करेगी.

मुश्किल है मगर मुमकिन है

इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान की राह अगर-मगर के फेर में फंस गई है. अब पाकिस्तानी टीम को खुद करिश्माई प्रदर्शन करना होगा और साथ ही दूसरे मैचों के नतीजों के अपने पक्ष में जाने का इंतजार करना होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.