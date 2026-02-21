By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड से पिछले 75 पर्सेंट मैच हारा है पाकिस्तान, लेकिन वर्ल्ड कप में तस्वीर कुछ और, आज कौन पड़ेगा भारी
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पिछले कुछ वक्त में काफी मुकाबले हुए हैं. इन मैचों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है. मिशेल सैंटनर की टीम के नंबर्स बेहतर दिखते हैं. लेकिन बात जब वर्ल्ड कप की आती है तो न्यूजीलैंड के लिए परेशानी बढ़ने लगती है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड की शुरुआत आज से हो रही है. इसे आप टूर्नामेंट का बिजनेस राउंड कह सकते हैं. पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम हालिया वक्त में काफी बार आमने-सामने हो चुकी हैं. साल 2022 से अभी तक, यानी करीब 30 महीने के वक्त में दोनों टीमों के बीच कुल 41 बार भिड़ंत हो चुकी है. इसमें से न्यूजीलैंड की टीम ने 22 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 15 बार जीत हासिल की है.
और इसमें से 24 तो टी20 इंटरनेशनल मैच हैं. इसमें से 13 न्यूजीलैंड और 9 पाकिस्तान जीता है. 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. साल 2021 में न्यूजीलैंड की टीम अपना दौरा बीच में ही छोड़कर आ गई थी. पाकिस्तान में सुरक्षा की चिंताओं के चलते यह दौरा न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा पूरा नहीं किया था.
दोनों टीमें कैसे पहुंची सुपर-8 में
साल 2022 में सिडनी में टी20 वर्ल्ड के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. और अगर इस मैच को छोड़ दें तो आज होने वाले मुकाबले की अहमियत सबसे ज्यादा है. दोनों ही टीमें अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहीं. और अपेक्षाकृत कमजोर कहे जाने वाली टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतर रहा. पर मजबूत टीमों से उन्हें अच्छी खासी चुनौती मिली. न्यूजीलैंड की टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई थी.
लीग स्टेज पर कैसा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का प्रदर्शन
|पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज पर प्रदर्शन
|न्यू जीलैंड का ग्रुप स्टेज पर प्रदर्शन
|नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराया
|अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया
|यूएसए को 32 रन से हराया
|यूएई को 10 विकेट से हराया
|भारत से 61 रनों से हारा
|साउथ अफ्रीका से 7 विकेट से हार
|नामीबिया को 102 रन से हराया
|कनाडा को 8 विकेट से हराया
ग्रुप स्टेज पर न्यूजीलैंड ने तीन में से दो मैच चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम पर खेले थे. वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुआ था. वहीं पाकिस्तान ने अपने सभी मैच कोलंबो में ही खेले हैं. हालांकि भारत के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो उसने अपने सभी मैच सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले थे. भारत के खिलाफ मैच उसने प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला था.
न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक स्पिनर
न्यूजीलैंड के लिए परेशानी यह भी है कि उसके पास सिर्फ मिशेल सैंटनर के तौर पर एक फ्रंटलाइन स्पिनर हैं. हालांकि कप्तान का साथ देने के लिए रचिन रविंद्र या ग्लेन फिलिप्स जैसे पार्ट-टाइमर हैं. वहीं पाकिस्तान के पास तो स्पिनर्स की पूरी फौज है. और पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर मैचों में फिरकी गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया है.
अब बात हार-जीत की
यहां आंकड़े थोड़ा कन्फ्यूज करने वाले हैं. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए बीते 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से 12 कीवी टीम ने जीते हैं. यानी नंबर्स मिशेल सैंटनर की टीम के पक्ष में जाते हैं. लेकिन जब बात टी20 वर्ल्ड कप की आती है तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाता है. दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में हुए सात में से पांच मैच पाकिस्तान ने जीते हैं.
