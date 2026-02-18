  • Hindi
T20 World Cup 2026: साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ लगाई सेंचुरी, ऐसा करने वाले दूसरे पाकिस्तान बल्लेबाज

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ 199 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इस स्कोर में पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी लगाई.

February 18, 2026
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
भारत के खिलाफ करारी हार के बाद पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज अपना मैच नामीबिया के खिलाफ खेल रही है. पाकिस्तानी टीम के लिए यह मैच करो या मरो का मुकाबला है. और इस मैच में पाकिस्तानी टीम के लिए उसके सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी लगाई है. वह टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनकी सेंचुरी के दम पर पाकिस्तान ने तीन विकेट 199 रन का स्कोर बनाया. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तानी टीम का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

पाकिस्तानी टीम के लिए यह मैच जीतना जरूरी

कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का यह फैसला किया. यह मैच पाकिस्तान के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला है. अगर पाकिस्तान यह मैच हार जाता है तो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर समाप्त हो जाएगा. सुपर 8 में सात टीमें पहले से ही फाइनल हो चुकी हैं और अब इसमें सिर्फ एक जगह बाकी है.

57 गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लगाई सेंचुरी

पाकिस्तान की टीम ने इस अहम मुकाबले में नामीबिया की कमजोर गेंदबाजी आक्रमण का पूरा फायदा उठाया. और चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. साहिबजादा फरहान ने 57 गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी की. उन्होंने 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए.

पाकिस्तान की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सेंचुरी

साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. इससे पहले अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ 2014 के वर्ल्ड कप में 111 रन की नाबाद पारी खेली थी. उन्होंने 64 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और चार छक्के लगाए थे. पाकिस्तान की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में इसके बाद सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 94 रन है जो उमर अकमल के नाम है. अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में बनाया था.

यह फरहान की भी पहली टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी है. इससे पहले उनका सर्वाधिक स्कोर 80 रन था. जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने यूएसए के खिलाफ 73 रन बनाए थे.

इस वर्ल्ड कप में यह तीसरी सेंचुरी, पहली बार हुआ ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह तीसरी सेंचुरी है. लगातार तीन दिन सेंचुरी लगी है. ऐसा पहली बार है कि टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार है कि किसी टी20 वर्ल्ड कप में तीन सेंचुरी लगी हों. श्रीलंका के प्रथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 रन की पारी खेली. कनाडा के युवराज के सामरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया. और आज साहिबजादा ने नामीबिया के खिलाफ शतक लगाया. इससे पहले 2010, 2014, 2016 और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में दो-दो शतक लगे थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

