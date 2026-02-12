  • Hindi
  • Cricket Hindi
  T20 World Cup 2026 Sanju Samson Failed To In Cash Start Against Namibia After Scoring 22 Runs

T20 World Cup 2026: 6,6,6,4 और फिर आउट, किस्मत से मिले मौके को नहीं भुना पाए संजू सैमसन

संजू सैमसन को नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में किस्मत से मौका मिला. उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद बड़ा स्कोर नहीं बना पाए.

Published: February 12, 2026 7:38 PM IST
By Bharat Malhotra | Edited by Bharat Malhotra
Sanju-Samson
नई दिल्ली: संजू सैमसन फिर एक बार मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में उन्हें भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने. उन्हें अभिषेक शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया जो पेट के इन्फेक्शन से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मैच में संजू ने अच्छी शुरुआत की. और एक उम्मीद जगाई. हालांकि वह इस पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए. उन्होंने 22 रन बनाए.

संजू की वर्ल्ड कप में यह पहली पारी थी. छोटी मगर तेज. संजू ने इस पारी में कुछ आकर्षक शॉट खेले. हालांकि उन्हें इस बात का दुख होगा कि वह इस पारी को बड़ा नहीं कर सके. मैच के पहले दो ओवरों में उन्होंने तीन छक्के लगाए. और साथ ही एक चौका भी. लेकिन सैमसन जिस तरह से धीमी गेंद पर आउट हुए उससे फैंस में निराशा छा गई.

संजू ने एक छक्का रुबन ट्रंपल्मेन (Ruben Trumpelemann) की गेंद पर बिलकुल सीधा लगाया. वहीं दो छक्के बेन शिकॉन्गो (Ben Shikongo) के ओवर में जड़े. इसके साथ ही एक्स्ट्रा-कवर पर लगाया. इस वक्त लगा कि सैमसन अब अपनी पारी को आकार देंगे. और बीते मैचों की नाकामी को भुला देंगे.

हालांकि इसके दूसरे ही ओवर की आखिरी गेंद पर वह एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. उन्होंने डीप मिडविकेट के हाथों मे एक सीधा शॉट खेल दिया. आम तौर पर पावरप्ले में यहां फील्डर नहीं होता है लेकिन नामीबिया ने जो होमवर्क किया उसका फायदा उसे मिला. शिकान्गो ने धीमी गति की गेंद फेंकी और सैमसन उसे टाइम नहीं कर पाए.

अब यह सवाल है कि क्या संजू इस पारी में कुल 8 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाए. वह लय में तो दिखे लेकिन एक खराब शॉट की वजह से मौके को पूरी तरह भुना नहीं पाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में संजू बुरी तरह असफल रहे थे. पांच मैचों में उन्होंने कुल 46 रन बनाए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर 24 रन का रहा था. वहीं ईशान किशन ने दूसरी ओर अर्धशतक और शतक लगाकर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी. उन्होंने धमाकेदार पारियां खेली थीं. और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ ईशान को ही अभिषेक के ओपनिंग पार्टनर के रूप में चुना. हालांकि अभिषेक के बीमार होने के चलते सैमसन आज का मैच खेल रहे थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

