Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Scotland Beat Italy By 73 Runs In Group C Match Munsey And Leask Shine

T20 World Cup 2026: मुन्से के बाद लीस्क का जादू, स्कॉटलैंड ने इटली को बुरी तरह हराया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार, 9 फरवरी को दिन के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को

scotland-cricket-vs-italy

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार, 9 फरवरी को दिन के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया. कोलकाता के ईडन गार्डंस पर खेले गए इस मैच में स्कॉटलैंड ने ओपनर जॉर्ज मुन्से की धमाकेदार 84 रन और ब्रेंडन मैकमलन की धमाकेदार 41 की पारी की मदद से 4 विकेट पर 207 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसके जवाब में इटली की टीम 17वें ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गई. स्कॉटलैंड ने यह मुकाबला 73 रन से जीता. स्कॉटलैंड पहला असोसिएट देश बन गया जिसने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया हो.

इटली की टीम किसी तरह की चुनौती पेश नहीं कर पाई. जब तक जेजे स्मस्ट क्रीज पर रहे इटली को उम्मीद रही. उन्होंने 11 गेंद पर 22 रन की छोटी पारी में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए. इसके अलावा मानेती बंधुओं ने भी अपनी टीम को रफ्तार देने की कोशिश की. पर यह काफी नहीं रही. हैरी मनाती ने 25 गेंद पर 37 और बेन ने 31 गेंद पर 52 रन बनाए. हालांकि इटली की टीम लक्ष्य हासिल करती नहीं दिखी. दोनों एक के बाद दूसरे ओवर में आउट हुए.

देखें- टी20 वर्ल्ड कप 206 का पॉइंट्स टेबल

Scotland open their #T20WorldCup account with a comprehensive victory in Kolkata : https://t.co/01Ywp9sRp6 pic.twitter.com/qZtIZsWFFw — ICC (@ICC) February 9, 2026

स्कॉटलैंड अपनी गेंदबाजी से खुश होगा. उन्होंने धैर्य बनाए रखा. अपनी योजनाओं पर अमल किया और टीम की जीत में सभी ने योगदान दिया. माइकल लीस्क गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया. दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने चार विकेट अपने नाम किए. उन्होंने चार ओवरों में 17 रन दिए. इटली के छह बल्लेबाज दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच सके.

more to follow

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/