T20 World Cup 2026 Shimron Hetmyer Half Century Romario Shepard Hattrick West Indies Beat Scotaland By 35 Runs

T20 World Cup 2026: हेटमायर की तूफानी फिफ्टी के बाद शेफर्ड की हैटट्रिक, विंडीज ने स्कॉटलैंड को किया पस्त

वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है. टीम ने शनिवार को खेले गए मैच में दो बार की चैंपियन टीम ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया.

कोलकाता: शिमरोन हेटमायर की तूफानी हाफ-सेंचुरी (Shimron Hetmyer Half Century) और रोमारियो शेफर्ड (Romario Shepard Hattrick) की हैट्रिक सहित पांच विकेट से वेस्टइंडीज (West Indies Beat Scotland) ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया. शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस पर खेले गए मैच में विंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की.

दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज ने हेटमायर के 36 गेंद में 64 रन की आक्रामक पारी के दम पर पांच विकेट पर 182 रन बनाने के बाद स्कॉटलैंड को 18.5 ओवर में 147 रन पर आउट कर दिया.

शेफर्ड ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए तीन ओवर में 20 रन देकर इस फॉर्मेट में पहली बार पांच विकेट झटके. उन्होंने इस दौरान पांच गेंद के अंदर चार विकेट लिये जिसमें मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन के विकेटों के साथ हैट्रिक पूरी की. यह शेफर्ड की चार महीने में दूसरी टी20 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक है. उन्होंने इससे पहले अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी.

बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में भाग लेने की जानकारी केवल दो सप्ताह पहले मिली थी. उसकी गेंदबाजी अनुशासित दिखी लेकिन लक्ष्य का पीछा करते समय उनकी तैयारी की कमी साफ नजर आई.

स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की पहली जीत

वेस्टइंडीज ने इसके साथ ही 2022-23 में इस टीम से मिली हार का बदला भी चुकता किया. टीम को कुछ दिनों पहले नेपाल से भी हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में टी20 में यह वेस्टइंडीज की एसोसिएट देश पर पहली जीत है.

स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंग्टन ने 24 गेंदों में 42 रन (तीन चौके और दो छक्के) की तेज पारी खेली, जबकि टॉम ब्रूस ने 28 गेंदों में 35 रन (एक चौका और दो छक्के) बनाए. इन दोनों की चौथे विकेट के लिए 47 गेंद में 78 रन की साझेदारी टूटने के बाद लगातार विकेट गिरने के कारण टीम काफी पीछे रह गई.

जेसन होल्डर ने पूरे किए टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट

जेसन होल्डर बेरिंगटन को धीमी गेंद पर आउट कर 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बने. हेटमायर ने भी शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए कवर पर जॉर्ज मन्सी एक हाथ से कैच लपका.

इससे पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर ने 36 गेंदों में 64 रन की पारी के दौरान महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर टीम को धीमी शुरुआत से उबारा. वेस्टइंडीज की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. पावरप्ले में टीम बिना विकेट खोए सिर्फ 33 रन ही बना सकी.

वेस्टइंडीज की धीमी शुरुआत पर हेटमायर ने पकड़ी रफ्तार

मार्क वाट की अगुआई स्पिनरों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की जिससे वेस्टइंडीज की टीम ने 10 ओवर में दो विकेट गंवाकर सिर्फ 66 रन सकी थी. हेटमायर ने इसके बाद हालांकि स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने स्लॉग स्वीप और पुल शॉट का अच्छा इस्तेमाल किया और फिर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रन गति को तेजी से बढ़ाया.

उनकी आक्रामक पारी से टीम ने 11 से 15 के बीच 72 रन जोड़े और स्कोर 138 रन पर दो विकेट हो गया. हेटमायर को रोवमैन पॉवेल (14 गेंदों पर 24 रन) का अच्छा साथ मिला. दोनों ने मिलकर 37 गेंदों में 81 रन की तेज साझेदारी कर मैच पर दबदबा कायम किया.

स्कॉटलैंड ने जीता टॉस, चुनी पहले गेंदबाजी

हेटमायर की पारी का अंत ब्रैंडन मैकमुलेन ने बाउंड्री पर दौड़ते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक कर किया. स्कॉटलैंड ने इससे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम के गेंदबाजों ने शुरुआती 10 ओवरों तक इस फैसले को सही साबित किया. ब्रैंडन किंग ने 30 गेंदों पर 35 रन बनाए लेकिन वह शुरुआत में संघर्ष करते दिखे. कप्तान शाई होप (19) को तेज गेंदबाज लीस्क (42 रन पर एक विकेट) ने आउट किया.

पदार्पण कर रहे वामहस्त स्पिनर डेविडसन ने भी तीन ओवर में 23 रन देकर एक विकेट लिया. स्कॉटलैंड की ओर से ब्रैड करी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 23 रन देकर दो विकेट चटकाए.

