T20 वर्ल्ड कप 2026: जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े उलटफेर का शिकार होने के करीब है. अब अगर जिम्बाब्वे एक मैच और जीत गया तो कंगारू ग्रुप स्टेज से आगे नहीं निकल पाएंगे और उन्हें यही से विदा लेनी होगी.

T20 World Cup 2026 SL Beat Australia Match Report: T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर अपनी किस्मत नहीं बदल पाई. श्रीलंका के खिलाफ 181 रन बनाकर भी 18 ओवर में ही हार गई. यह टूर्नामेंट में उसकी दूसरी हार है. मेजबान श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने नाबाद शतक बनाया. इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने टूर्नामेंट के सुपर 8 में जगह पक्की कर ली.

निसांका ने यहां पल्लेकल में खेले गए इस मैच में 52 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और 5 छक्के जमाते हुए नाबाद 100 रन बनाए. निसांका के अलावा दूसरे विकेट के लिए कुसल मेंडिस (38 गेंद में 51) के साथ 66 गेंद में 97 जबकि पवन रथनायके (15 गेंद में नाबाद 28) के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 गेंद में 79 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसान जीत दिला दी.

इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुपर आठ में पहुंचने की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं. अब उसे अपने अंतिम मैच में ओमान के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और बेहतर नेट रन रेट के लिए अन्य परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. जिम्बाब्वे ने अगर आयरलैंड को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया का सफर ग्रुप चरण में ही खत्म हो जाएगा.

इससे पहले कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के विस्फोटक अर्धशतकों के दम पर मजबूत शुरुआत करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पारी 181 रन पर सिमट गई. चोट के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैच नहीं खेल पाए मार्श ने वापसी करते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और 27 गेंदों में 54 रन ठोक डाले. हेड ने भी 29 गेंदों में 56 रन की तूफानी पारी खेली. दोनों ने मिलकर 9 ओवर से कम समय में 104 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को 200 से अधिक के स्कोर की राह पर ला खड़ा किया.

श्रीलंका के गेंदबाजों ने हालांकि आखिरी 10 ओवरों में शानदार वापसी की. लेग स्पिनर दुशान हेमंथा (3/37) सबसे सफल गेंदबाज रहे. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 4 विकेट महज छह रन के अंदर गंवा दिए. लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर कुसल मेंडिस के आउट होने से शुरुआती झटका तब लगा.

उनके आउट होते ही दर्शकों से खचाखच भरा पालेकल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ निसांका और कुसल मेंडिस की जोड़ी ने हालांकि दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी के साथ टीम के लिए मजबूत नींव तैयार की. टीम को जब 10 ओवर में 89 रन की जरूरत थी तब स्टोइनिस ने मेंडिस को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता दिलाई लेकिन निसांका के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बेबस नजर आए. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक है.

