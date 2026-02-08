Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Sri Lanka Beats Ireland With 20 Runs Sl Ire Match Score

T20 World Cup 2026: आयरलैंड 143 पर ढेर, श्रीलंका ने 20 रन से जीतकर दिखाया दम

T20 World Cup 2026 SL vs IRE: श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से मात देकर जीत दर्ज की. मैच के आखिरी ओवरों में श्रीलंका ने तेजी से रन जोड़कर आयरलैंड पर दबाव बनाया.

रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप – 2026 के छठे मुकाबले में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से मात देकर टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की. यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जहां श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 163 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की जीत में बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों ने भी जबरदस्त योगदान दिया और मुकाबले को पूरी तरह अपने नाम कर लिया.

श्रीलंका की अच्छी शुरुआत, फिर विकेट गिरे

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को पथुम निसांका और कामिल मिसारा की सलामी जोड़ी ने संभली शुरुआत दिलाई. दोनों ने 4 ओवर में 28 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद मिसारा 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए. फिर निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 26 गेंदों में 34 रन की साझेदारी की और टीम को 62 रन तक पहुंचाया. निसांका ने 23 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल रहा. हालांकि उनके आउट होते ही श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई और टीम ने 86 रन तक पहुंचते-पहुंचते 4 विकेट गंवा दिए.

कुसल-कामिंदु मेंडिस की तूफानी साझेदारी

श्रीलंका की पारी को असली मजबूती कुसल मेंडिस और कामिंदु मेंडिस की जोड़ी ने दी. दोनों ने 29 गेंदों में 67 रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. कामिंदु मेंडिस ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. वहीं कुसल मेंडिस ने शानदार संयम दिखाते हुए 43 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए और अपनी पारी में 5 चौके लगाए. आयरलैंड की तरफ से बैरी मैकार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्क एडेर और गैरेथ डेलानी को 1-1 सफलता मिली.

आयरलैंड की कोशिश बेकार गई

164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम की शुरुआत खास नहीं रही. कप्तान पॉल स्टर्लिंग और रॉस एडेर ने पहले विकेट के लिए 24 रन जोड़े, लेकिन स्टर्लिंग सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद हैरी टेक्टर ने एडेर के साथ 32 रन जोड़कर टीम को 56 तक पहुंचाया. एडेर ने 23 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. फिर टेक्टर ने लॉरेन टकर के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया. टकर ने 21 रन बनाए, जबकि टेक्टर ने 34 गेंदों में 40 रन की पारी खेली.

थीक्षाना-हसरंगा का जलवा

आयरलैंड की टीम जैसे ही दबाव में आई, उसके विकेट लगातार गिरते चले गए. एक समय टीम ने 120 रन पर पांचवां विकेट गंवाया और इसके बाद सिर्फ 13 रन ही जोड़ सकी. श्रीलंका की तरफ से महेश थीक्षाना और वानिंदु हसरंगा ने 3-3 विकेट लेकर आयरलैंड की कमर तोड़ दी. थीक्षाना ने 17वें ओवर में लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर हैट्रिक का मौका बनाया, उन्होंने पहले बेंजामिन कैलिट्ज को आउट किया और फिर अगली गेंद पर गैरेथ डेलानी को पवेलियन भेजा, लेकिन तीसरी गेंद पर हैट्रिक नहीं ले सके. इसके अलावा मथीशा पथिराना ने 2 विकेट लिए, जबकि दुश्मन्था चमीरा और डुनिथ वेललेज ने 1-1 विकेट झटका. इसी दमदार गेंदबाजी के चलते श्रीलंका ने मैच 20 रन से जीत लिया.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/