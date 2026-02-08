  • Hindi
T20 World Cup 2026- IND vs USA: 'नहीं तो मुश्किल हो जाएगी', जीत के बाद भी गावस्कर की टीम इंडिया को सलाह

सुनील गावस्कर का मानना है कि भारत ने भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल कर ली हो लेकिन इससे टीम को एक सबक मिला है. उन्होंने कहा कि भारत भले ही 30 रन से जीत लिया हो लेकिन जिस तरह से शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पावरप्ले में खराब प्रदर्शन रहा वह मजबूत टीमों के खिलाफ उसे मुश्किल में फंसा सकता है.

सुनील गावस्कर ने भारत को बड़ी सलाह दी है. यूएसए के खिलाफ मैच के बाद उन्होने भारतीय बल्लेबाजी पर टिप्पणी की है

नई दिल्ली: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की. शनिवार को यूएसए को भारत ने 29 रन से हरा दिया. हालांकि इस मैच से भारत को कुछ सबक भी मिले हैं. भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीत आसान नहीं रही. भारतीय बल्लेबाजी का टॉप ऑर्डर चरमरा गया. लेकिन सूर्यकुमार यादव की पारी ने टीम इंडिया को विजयी स्कोर तक पहुंचाया. भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि यह करीबी मुकाबला भारत के लिए शुरुआत में ही मिला सबक है. खास तौर पर जब बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबले होने वाले हैं.

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम ने आखिरकार 161 रन के स्कोर को आसानी से बचा लिया. संयुक्त राज्य अमेरिका के गेंदबाजों ने भारत पर शुरुआती दबाव डाला. एक वक्त पर भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन था. और गावस्कर का कहना है कि इससे पता चलता है कि क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती. स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में गावस्कर ने जोर देकर कहा कि भारतीय टीम को अपने बैटिंग प्लान को और तेज करने की जरूरत है.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी को गावस्कर ने दी क्या सलाह

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि 160 रन बनाने आसान नहीं होंगे. भारत ने आखिरकार 30 रन से जीत हासिल की. यह बहुत अच्छा अंतर है. तो, यहां काफी कुछ सीखने लायक है. जी, हां भारतीय टीम काफी कुछ सीख सकती है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी में गहराई है.’

गावस्कर ने कहा, ‘अगर आपके पास 8 बल्लेबाज हैं तो 9, 10, 11 आपके गेंदबाज हैं. और इन 8 बल्लेबाजों में से अगर आप चार विकेट पहले 7-8 ओवरों में खो देते हैं. तो आप बेहतर टीमों के खिलाफ मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसी टीमें जिनके पास वर्ल्ड कप खेलने का बहुत अनुभव हो और जिनके पास टी20 क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव हो.’

अनुभवी टीमों के खिलाफ मुश्किल बढ़ सकती है

गावस्कर ने जोर देकर कहा कि बल्लेबाजी में गहराई अच्छी बात है लेकिन यह पावरप्ले में हुए नुकसान की वजह नहीं हो सकता है. अधिक अनुभवी टीमों के खिलाफ जल्दी विकेट गिरना भारत को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है. जिसका टीम इंडिया को टूर्नामेंट में आगे ख्याल रखना होगा.

उन्होंने कहा, ‘यह बात ठीक है कि पहले छह ओवर पावरप्ले हैं लेकिन आप पावरxप्ले में चार विकेट नहीं खोना चाहेंगे क्योंकि इससे आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बात जब वर्ल्ड कप की हो तो हर टीम अपने प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाती है क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे आयोजन रोज नहीं होते.’

भारत और अमेरिका के मैच में क्या हुआ?

भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत फेवरिट के तौर पर की है. हालांकि भारतीय बल्लेबाज वानखेड़े स्टे़डियम पर खेले गए मैच में मुश्किल में थी. भारत ने एक वक्त पर 13वें ओवर में 6 विकेट पर सिर्फ 77 रन ही बनाए थे. हालांकि सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंद पर नाबाद 84 रन बनाकर भारत को 9 विकेट पर 161 रन के स्कोर तक पहुंचाया. इसके जवाब में यूएसए की टीम 8 विकेट पर 131 रन ही बना सकी.

