T20 World Cup 2026: सुपर-8 में कब किस टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां देखें पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule: टी20 विश्व कप के सुपर-8 का शेड्यूल आ गया है. टीम इंडिया इस स्टेज में इन 7 दमदार टीमों से भिड़ेगी जिन्होंने विश्वकप में अपनी मजबूत स्थित दर्ज कराई है.

T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule Image_X@BCCI
T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप अब लीग स्टेज के आखिरी दौर में पहुंच चुका है. इस बार टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 टीमें ही अगले चरण यानी सुपर-8 में जगह बना पाएंगी. 17 फरवरी तक सात टीमें सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. अब आखिरी स्थान के लिए पाकिस्तान और यूएसए के बीच मुकाबला है. जो टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, वही सुपर-8 में पहुंचेगी.

ये टीमें पहुंचीं सुपर-8 में

अब तक भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर-8 में जगह बना चुके हैं. इन टीमों ने लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाया और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की. भारतीय टीम का प्रदर्शन भी अब तक अच्छा रहा है. हालांकि, भारत का एक लीग मैच अभी बाकी है, जो 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के बाद टीम सुपर-8 की तैयारी में जुट जाएगी.

सुपर-8 में भारत के मुकाबले

सुपर-8 चरण में भारत का सामना तीन मजबूत टीमों से होगा. 22 फरवरी को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद 26 फरवरी को भारत और जिम्बाब्वे की टीमें चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. तीसरा मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा. इन मैचों के आधार पर तय होगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

4 मार्च से शुरू होंगे सेमीफाइनल

सुपर-8 के बाद नॉकआउट मुकाबले शुरू होंगे. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा, लेकिन इसका वेन्यू अभी तय नहीं हुआ है. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो उसका मैच श्रीलंका में कराया जाएगा. पाकिस्तान 4 मार्च को अपना सेमीफाइनल खेलेगा, बशर्ते वह क्वालीफाई करे. दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

फाइनल मुकाबले का वेन्यू

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. फाइनल का वेन्यू भी पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो खिताबी मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता, तो फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस तरह टूर्नामेंट का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और सभी टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं.

