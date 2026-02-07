  • Hindi
T20 World Cup 2026: बीच मझधार में फंसी थी टीम इंडिया, सूर्या को मिली गंभीर की ऐसी सलाह सारा खेल ही बदल गया

T20 World Cup 2026: संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ भारतीय टीम मुश्किल में थी. और ऐसे में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को मुश्किल से निकालने का काम किया.

सूर्यकुमार यादव ने बताया गंभीर ने दी थी क्या सलाह

मुंबई: टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहा. भले ही उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में यूएसए को हरा दिया हो लेकिन एक वक्त पर टीम फंसी हुई थी. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी ने भारत की मुश्किल को दूर किया. मुंबई के वानखे़ड़े मैदान पर भारतीय टीम ने 29 रन से जीत हासिल की. सूर्या भारत की जीत के हीरो रहे जिन्होंने 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली. सूर्या को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. सूर्या की पारी के दम पर ही भारत ऐसे स्कोर तक पहुंचा जहां वह मैच में चुनौती पेश कर पाया.

गौतम गंभीर ने दी सूर्यकुमार यादव को काम की सलाह

मैच प्रेजेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘टीम जब 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तो मुझे लगता था कि एक बल्लेबाज को अंत तक खेलने की जरूरत है. मुझे कभी नहीं लगा कि यह 180-190 विकेट है. मुझे लगा कि यह 140 विकेट है.’ सूर्या ने बताया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें यही सलाह दी थी. सूर्या ने बताया कि गंभीर ने कहा, ‘ गौती भाई ने 14 ओवर के बाद ब्रेक के दौरान मुझसे यही बात कही. उन्होंने कहा कि आखिर तक बल्लेबाजी की कोशिश करो, तुम इसे कभी भी कवर कर सकते हो.’

सूर्यकुमार यादव को मिला मुंबई में खेलने का फायदा

मुंबई की पिच अपने स्वभाव के विपरीत खेलते हुए दिखी. भारतीय कप्तान ने हालांकि इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेल चुके हैं. और इससे उन्हें काफी मदद मिली. सूर्या ने कहा, ‘मैंने अपना बहुत सारा क्रिकेट मुंबई में, इस विकेट पर और मुंबई क्रिकेट के मैदानों पर खेला है. इसलिए मुझे पता है कि इस तरह के विकेटों पर कैसे बल्लेबाजी करनी है. मैं बस गिनता रहा कि उस समय कौन गेंदबाजी करने वाला है और देखता रहा कि कितनी गेंद बची हैं, और मैं बस अच्छे और अपने शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था.’

भारत की शुरुआत नहीं रही थी अच्छी

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी निराशाजनक रही थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंद पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाकर भारत का स्कोर 161 रन तक पहुंचाया. यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन बना सकी और 29 रन से मैच हार गई. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

