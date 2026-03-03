By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: संजू की मैच विनिंग पारी के बाद जमकर तारीफ कर रहे थे सूर्यकुमार यादव, सैमसन बोले- रुलाएगा क्या पगले
T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav Laud Sanju Samson: वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े हो गए. उन्होंने नाबाद 97 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.
T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav Laud Sanju Samson: T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. इस मैच में भारत को विंडीज की ओर से 196 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में टीम इंडिया मुश्किल में फंसी. लेकिन ओपनिंग पर उतरे संजू सैमसन ने भारत की स्थिति को अंत तक संभाले रखा और अपनी शानदार बैटिंग से मैच पर भारत की पकड़ कमजोर नहीं होने दी.
पूरे ड्रेसिंग रूम ने किया संजू का स्वागत
उन्होंने 50 बॉल की इस शानदार पारी में नाबाद 97 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल थे. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित कर दिया गया. संजू की पारी का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि टीम का पूरा ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. इस मैच विनिंग नॉक के बाद टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू के साथ खड़े होकर उनकी पारी और उनके संघर्ष की तारीफ की, जिस पर संजू ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या?
कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने की जमकर तारीफ
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी किया है. इस वीडियो में संजू सूर्यकुमार की बातें सुनकर बोलते हैं कि बस कर पगले रुलाएगा क्या! सूर्यकुमार यादव ने कहा कि संजू के लिए यह आसान नहीं था कि वह टीम से अंदर-बाहर होते रहे.
संजू सैमसन के अनुभव की तारीफ
भारतीय कप्तान ने कहा कि कभी उन्हें ओपनिंग तो कभी इससे हटकर अलग-अलग बैटिंग पॉजिशन पर उन्हें खेलना पड़ा और फिर वापस आकर ओपनिंग पर चांस मिला तो उनके लिए चीजें कभी आसान नहीं रहीं. सूर्या ने बताया, ‘जब वह प्लेइंग XI से भी बाहर रहे तो वह पहले खिलाड़ी थे, तब भी उन्होंने कहा कि जो टीम चाहती है हमें वैसा खेलना है. यह सब अनुभव से आता है.’
संजू बोले- बस कर, रुलाएगा क्या पगले
उन्होंने कहा, ‘यह जीत दिलाने का पूरा श्रेय उन्हें जाता है और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. घर पर उनके परिवार और उनके फैन्स जो उन्हें प्यार करते हैं मैं उनसे कहना चाहते हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हम एक और कदम करीब आए हैं और उम्मीद करते हैं…. इस पर संजू उन्हें मुस्कुराते हुए रोकते हैं और उन्हें गले लगाकर कहते हैं…. अबे रुलाएगा क्या पगले. फिर दोनों तेज हंसते हैं और सूर्या कहते हैं काफी कुछ कहने को है लेकिन… दोनों एक दूसरे को थैंक्यू बोलकर गले लगा लेते हैं.
