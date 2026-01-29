By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup में धाक नहीं दिखा पा रहा ऑस्ट्रेलिया- अब तक सिर्फ एक खिताब, क्या इस बार करेगा कमाल! SWOT विश्लेषण
T20 World Cup 2026- SWOT Analysis Australia: ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए मिचेल मार्श की कप्तानी में संतुलित टीम को उतारा है. लेकिन इस फॉर्मेट में कंगारू वनडे फॉर्मेट जैसा दबदबा नहीं बना पा रहे हैं.
भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार है. 2021 की चैम्पियन कंगारुओं की इस फॉर्मेट में अभी तक वह पहचान नहीं बन पाई है, जो उनकी टेस्ट या फिर वनडे फॉर्मेट में है. 1999 से 2007 के बीच इस टीम का ऐसा रूबाब रहा था कि वह दोनों ही फॉर्मेट में दुनिया की किसी भी टीम को दुनिया के किसी भी मैदान पर पटखनी देने में माहिर थी. इस दौरान उसकी स्टीव वॉ की कप्तानी वाली टीम की तुलना तो रामायण के बाली से होती थी,जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम की आधी ताकत अपने में समाहित कर उसे पहले ही निर्बल बना देती थी.
T20 में वनडे जैसी नहीं दिखी है कंगारुओं की धाक
वनडे वर्ल्ड कप में 6 बार की चैम्पियन कंगारू टीम को टी20 फॉर्मेट में अभी तक वैसी कामयाबी नहीं मिली है. लेकिन यहां भी वह लगातार कोशिशें कर रही है और इस बार भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में वह अपना दूसरा खिताबी जीतने को बेताब है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस टूर्नामेंट के लिए अनुभव और युवा खिलाड़ियों के बेहतरीन तालमेल बनाते हुए एक संतुलित टीम तैयार की है लेकिन उसे अपने स्टार खिलाड़ियों की चोटिल होने से टीम की चिंताएं बढ़ी हैं.
ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका में सभी ग्रुप मैच
ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में 2014 की चैम्पियन और इस टी20 वर्ल्ड कप के सहमेजबान श्रीलंका के साथ ग्रुप B में रखा गया है, जहां उसे अपने सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में ही खेलने हैं. श्रीलंका में भारत की तरह हाई-स्कोरिंग मैच ज्यादा देखने को नहीं मिलते और यहां की पिचों पर स्पिन बॉलिंग का बोलबाला भी खूब रहता है.
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|स्टेडियम
|शहर
|11 फरवरी 2026
|ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम
|कोलंबो
|13 फरवरी 2026
|ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम
|कोलंबो
|16 फरवरी 2026
|ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका
|पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
|पल्लेकेल
|20 फरवरी 2026
|ऑस्ट्रेलिया vs ओमान
|पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
|पल्लेकेल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसी है ऑस्ट्रेलियाई टीम
इसी को ध्यान में रखकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 4 खालिस तेज गेंदबाज और 2 स्पिन विशेषज्ञों को अपनी 15 सदस्यीय टीम में जगह दी है. इसके अलावा टीम में 5 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ-साथ मीडियम पेस बॉलिंग या फिर स्पिन बॉलिंग में माहिर हैं. टीम ने एक विकेटकीपर समेत 4 बल्लेबाजों को जगह दी है और टीम का बैलेंस के लिए ऑलराउंडर्स पर ज्यादा निर्भरता दिखाई है.
ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप टीम
मिचेल मार्श (C), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.
ऑस्ट्रेलिया की ताकत
ऑस्ट्रेलिया ने अपना ओपनिंग स्लॉट पावरफुल बनाया हुआ है.ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श पारी की शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. इसके बाद टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ऊपरी क्रम में खेलने को तैयार रहते हैं, जो मार्श और हेड की लय को बनाए रखने में माहिर हैं. मिडल ऑर्डर में टीम के पास टिम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर मौजूद हैं.
वहीं निचले क्रम में उसने कैमरुन ग्रीन को सेट कर लिया है. टीम के पास मार्कस स्टोइनिस जैसा विकल्प भी है, जो जरूरत पड़ने पर ओपनिंग से लेकर मैच फिनिशिंग रोल तक फिट बैठे हैं. ग्रीन, मैक्सवेल, स्टोइनिस के साथ-साथ कप्ता मिचेल मार्श टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो बॉलिंग में भी छोटे-छोटे स्पेल डालकर अपने मुख्य गेंदबाजों को सपॉर्ट करने का काम करते हैं. इनके साथ -साथ कंगारू टीम युवा ऑलराउंडर कूपर कॉन्ली को भी टीम में लाई है, जो निचले क्रम में लेफ्टहैंड बैटिंग और बॉलिंग में लेफ्टआर्म स्पिन के जरिए टीम के बॉलिंग अटैक में विविधता लाते हैं.
क्या है कंगारुओं की कमजोरी
ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी पर बात की जाए तो यह उसके खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटिल होने से ज्यादा जुड़ा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस अभी तक पुरानी चोट से नहीं उबर पाए हैं. वह एशेज सीरीज में सिर्फ एकमात्र टेस्ट खेले थे और इसके बाद उन्होंने फिर से तकलीफ महसूस की थी. अब वह इस टी20 वर्ल्ड कप में शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे. इसके अलावा एशेज से पहले चोटिल हुए जोश हेजलवुड भी अभी तक कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलिंग अटैक के अहम हिस्सा हैं.
इसके अलावा कंगारू टीम एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में जोश इंग्लिश के रूप में एकमात्र विशेषज्ञ विकेटकीपर लेकर उतर रही है. अगर वह चोटिल हो जाते हैं तो फिर टीम को अपने दूसरे विकेटकीपर के लिए किसी खिलाड़ी को पार्टटाइम के लिए यह भूमिका देनी होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें