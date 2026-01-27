Hindi Cricket Hindi

T20 वर्ल्ड कप- चोकर्स का दाग धोने को तैयार है साउथ अफ्रीका, जानें- टीम की ताकत और कमजोरी!

पिछली बार फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका ने भारत को दबाव में घेरकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड खिताब करीब-करीब अपने नाम कर लिया था. लेकिन हार्दिक पांड्या के बेहतरीन स्पेल ने उसे चोकर्स बना दिया.

साउथ अफ्रीका

T20 World Cup 2026 South Africa SWOT Analysis: वाइट बॉल फॉर्मेट में अब तक अपने वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार कर रही साउथ अफ्रीका इस बार बड़े सपने लेकर टी20 वर्ल्ड कप में उतर रही है. पिछली बार (T20 World Cup 2024) वह एक कदम से यह खिताब चूक गई. तब फाइनल में भारत ने उसे हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया. इस बार भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहे टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीकी टीम एडिन मार्करम की कप्तानी में अपने मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश में उतरेगी. 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को ग्रुप D में रखा है. यहां उसे ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE जैसी टीमों के खिलाफ खेलकर सुपर 8 में पहुंचना होगा. इसके बाद उसे सेमीफाइनल और फाइनल की राह बनानी होगी.

ग्रुप D में साउथ अफ्रीका

बता दें इस टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की मौजूदगी वाला ग्रुप D ही ऐसा ग्रुप में जिसकी सभी 5 टीमों ने कभी भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. इन पांचों ही टीमों ने टी20 तो क्या वनडे वर्ल्ड कप का खिताब तक नहीं जीता है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीमों में गिनी जाती हैं लेकिन इसके बाद भी वर्ल्ड कप से दूरी सभी को हैरान करता है. वहीं अफगनिस्तान की टीम भी इस फॉर्मेट में कभी किसी से पीछे नहीं रहती है. ऐसे में यहां भी वर्ल्ड कप पाने की होड़ में इन टीमों में पहले आपस में संग्राम दिखेगा.

साउथ अफ्रीका की ताकत

इस वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीका टीम की ताकत पर बात करें तो टीम के पास अटैकिंग बल्लेबाजों की भरमार है, जो टी20 के लिहाज से विस्फोटक बैटिंग करना बखूबी जानते हैं और उसके बल्लेबाजों को छक्के जड़ने में मजा भी खूब आता है. टीम के पास क्विंटन डिकॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, एडिन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर जैसे धांसू बल्लेबाज हैं, जो परिस्थितियों के लिहाज खेलना खूब जानते हैं.

दो बेहतरीन ऑलराउंडर

इसके अलावा अफ्रीकी टीम के पास ऑलराउंडर के रूप में मार्को जेनसन और जॉर्ड लिंडे भी मौजूद हैं. जेनसन अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ-साथ पावर हीटिंग का भी काम करेंगे. वहीं जॉर्ज लिंडे के रूप में टीम को लेफ्टआर्म स्पिनर भी मिलेगा और बैटिंग में भी वह कमाल दिखाने की पूरी कुव्वत रखते हैं.

शानदार पेस अटैक

टीम की बॉलिंग की बात करें तो उसके पास पेस बॉलिंग में कगिसो रबाडा, लुंगी गिडी, एनरिच नोर्त्जे जैसे तेज गेंदबाज शामिल हैं, वहीं केशव महाराज उसके स्पिन बॉलिंग अटैक की अहम कड़ी होंगे. भारत में तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिन बॉलिंग का भी तगड़ा इंतजाम करना जरूरी है और ऐसे में साउथ अफ्रीकी को केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे के अलावा दूसरे गेंदबाजों की ओर भी देखना होगा. इसके लिए उसके पास कप्तान एडिन मार्करम और

क्या है टीम की कमजोरी

साउथ अफ्रीका की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग तो शानदार है. लेकिन स्पिन बॉलिंग विभाग में उसकी कमजोरी झलक रही है. टीम के पास जो दो स्पिनर हैं- केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे, वे दोनों ही लेफ्टआर्म स्पिनर हैं. ऐसे में विरोधी टीमों को इनकी बॉलिंग के दौरान एक जैसी ही चुनौतियों से निपटना होगा. एडिन मार्करम के रूप में टीम को ऑफ स्पिनर तो मिलता है. लेकिन वह पार्ट टाइम बॉलर ही हैं, जो टीम को सिर्फ सपॉर्ट देंगे विकेट्स निकालने का बड़ी जिम्मेदारी केशव महाराज के पास ही होगी.

सबसे बड़ी कमजोरी- चोकर्स का दाग

इसके अलावा टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका चोकर्स का दाग है, जो ICC के हर बड़े टूर्नामेंट में नॉक आउट तक तो जाती है लेकिन वह अकसर नॉकआउट स्टेज में आते ही बिखर जाती है. इस टीम ने ICC टूर्नामेंट्स में 27 नॉक आउट मैच खेले हैं. इनमें से 14 में उसे जीत और 12 में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ. ICC टू्र्नामेंट के सेमीफाइनल में हारने का उसका रिकॉर्ड यह रहा है कि वह आज तक सिर्फ एक ही बार ICC फाइनल (T20 World Cup 2024) में पहुंच पाई है. वनडे फॉर्मेट में वह 11 बार ICC टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंची है लेकिन सिर्फ एक ही बार (1998 चैम्पियन्स ट्रॉफी) कोई सेमीफाइनल जीत पाई. T20 वर्ल्ड कप में वह 3 बार सेमीफाइनल में पहुंची और सिर्फ एक ही बार फाइनल में पहुंची.

क्या है टीम का एक्स फैक्टर

टीम का एक्स फैक्टर यह है कि उसकी टीम में चुने गए लगभग सभी खिलाड़ी कई साल से भारत की टी20 लीग में खेलते रहे हैं. ऐसे में उन्हें यहां की पिचों पर खेलने का शानदार अनुभव है. उसके बल्लेबाज इन पिचों पर सीम, स्विंग और स्पिन के साथ-साथ मैदानों की बाउंड्रीज और मैदानों के डायमेंशन्स, ओस फैक्टर और अन्य जरूरी परिस्थितियों को बखूबी समझते हैं. यह अनुभव टीम के लिए काम का सकता है.

T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का शेड्यूल

9 फरवरी 2026 (सोमवार)- साउथ अफ्रीका vs कनाडा

11 फरवरी 2026 (बुधवार)- साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान

14 फरवरी 2026 (शनिवार)- साउथ अफ्रीका vs न्यूजीलैंड

18 फरवरी 2026 (बुधवार)- साउथ अफ्रीका vs यूएई

T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकल्टन (विकेटकीपर),डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, जेसन स्मिथ, मार्को जानसेन,कॉर्बिन बोश, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिच नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, क्वेना माफाका.