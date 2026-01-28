By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: दुनिया को हैरान करना ही वेस्टइंडीज की फितरत, भारत में खिताब जीतकर फिर दोहराना चाहेगी इतिहास
श्रीलंका (2012) और भारत (2016) में पिछली बार जब-जब टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था तो दोनों ही बार वेस्टइंडीज ने बाजी मारी थी. दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन यहां तीसरा खिताब जीतने को बेताब होगी.
वेस्टइंडीज को क्रिकेट की सबसे सरप्राइजिंग टीम माना जाता है. वह क्रिकेट में उलटफेर करने में ही माहिर है. दो बार की टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियन यह टीम इस बार इसलिए भी खिताब जीतने की उम्मीद में होगी क्योंकि उसने भारत और श्रीलंका में सुनहरा इतिहास रचा है. इस बार भारत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप के भले सह-मेजबान देश हैं लेकिन इतिहास में जब दोनों ने अलग-अलग समय पर टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, तब वेस्टइंडीज ने ही खिताब पर कब्जा जमाया था.
T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का भारत-श्रीलंका से खास है नाता
एशिया महाद्वीप में जब साल 2012 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ तो यह मौका श्रीलंका को मिला था. तब यहां वेस्टइंडीज की टीम पहली बार खिताब जीतकर चैम्पियन बनी थी. इसके बाद साल 2016 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की तो भी वेस्टइंडीज ने ही इंग्लैंड को फाइनल में धोकर हैरतअंगेज जीत अपने नाम की थी. यह उसका दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब था.
वेस्टइंडीज को ग्रुप C में मिली है जगह
इस बार जब यह टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका में आयोजित हो रहा है तो वह यहां इतिहास दोहराने के लिए बेताब होगी. इस हार इस कैरेबियाई टीम को ग्रुप C में जगह मिली है, जहां इंग्लैंड, नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड की टीमें मौजूद हैं. सुपर 8 की दौड़ में वेस्टइडीज का पहुंचना तो तय दिख रहा है. हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में क्वॉलीफाई करेंगी. ग्रुप C में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें ही धाकड़ दिख रही हैं.
कैसा है वेस्ट इंडीज का टीम चयन!
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इस टीम को हमेशा ही दुनिया की घातक टीमों में गिना जाता है और इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर संघर्षों का सामना कर रही इस टीम ने शाई होप (Shai Hope) की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने टीम चयन में संतुलन, अनुभव और सरप्राइज फैक्टर को प्रर्याप्त जगह दी है. अब टीम में भले ही कीरोन पोलार्ड, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे धांसू भले ही मौजूद नहीं हों लेकिन फिर भी टीम में शिमरॉन हेटमायर, शेरफॉन रुदरफोर्ड, ब्रेंडन किंग जैसे धांसू बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी परिस्थिति में आकर रनों का तूफान ला देते हैं.
वेस्टइंडीज टीम
शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.
क्या है टीम की ताकत
इस बीच टीम में मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, रोमारिया शेफर्ड और रोस्टन चेज जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो टीम को बैटिंग या बॉलिंग दोनों विभागों से भी सहारा देने के तैयार रहते हैं. टीम के बॉलिंग अटैक की बात करें तो उनके पास जेडेन सील्स, शेमार जोसेफ जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड जैसे ऑलराउंडर पेस बॉलिंग अटैक को सपॉर्ट करते नजर आएंगे.
क्या है कमजोरी
वेस्टइंडीज की कमजोरी की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनके स्ट्राइक तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की कमी जरूर खल सकती है, जो अभी तक चोट से उबर नहीं पाए हैं. इसके अलावा इस टीम के खिलाड़ी दुनिया भर में जारी टी20 लीग में तो लगातार खेलते हैं लेकिन अपने क्रिकेट टीम के लिए खेलने में वे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं. इसके लिए क्रिकेट बोर्ड की नीतियां, खिलाड़ियों को मिलने वाली कॉन्ट्रैक्ट और अन्य फैक्टर जिम्मेदार हैं. इसी के चलते निकोलस पूरन और सुनील नारायण जैसे खिलाड़ियों ने तब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जब वे अपने पीक पर हैं. अगर ये खिलाड़ी उनके पास मौजूद होते तो इस वर्ल्ड कप में उसके चांस और भी ज्यादा मजबूत होते.
टीम का एक्स फैक्टर
विंडीज टीम के एक्स फैक्टर की अगर बात करें तो इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का नियमित हिस्सा हैं और वह यहां सीजन दर सीजन अहम खिलाड़ियों के रूप में इस लीग में खेलते हैं. ऐसे में उन्हें भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में खेलने का बढ़िया अनुभव है और उसके बल्लेबाज दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ धमाल मचा सकते हैं.
|बनाम
|तारीख
|मैदान
|IST
|स्कॉटलैंड
|7 फरवरी, 2026
|कोलकाता
|3:00 PM
|इंग्लैंड
|11 फरवरी, 2026
|मुंबई
|7:00 PM
|नेपाल
|15 फरवरी, 2026
|मुंबई
|11:00 AM
|इटली
|19 फरवरी, 2026
|कोलकाता
|11:00 AM
