टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में क्या हो प्लेइंग XI- पूर्व दिग्गज ने शतक बनाने के बावजूद ईशान किशन को रखा बाहर, फ्लॉप संजू को मौका
भारतीय टीम के सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल इस बार टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में वह बतौर एक्पर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स से जुड़े हैं. युजी ने अमेरिका के खिलाफ भारत की प्लेइंग XI चुनी.
T20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने के लिए उतर रही टीम इंडिया शानदार लय में दिख रही है. भारत ने इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली है, जिसमें उसने 4-1 के दबदबे के साथ यह सीरीज अपने नाम कर ली. इस सीरीज में भारत को टी20 वर्ल्ड कप तैयारियों को लेकर करीब-करीब सभी जवाब मिल गए. लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) की फॉर्म ने परेशान कर दिया है. राहत की बात है कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज के बैकअप के रूप में आए युवा विकेटकीपर खिलाड़ी ईशान किशन (Ishan Kishan) बेहतरीन फॉर्म में हैं और उन्होंने इस सीरीज में ताबड़तोड़ रन कूटकर अपनी फॉर्म का संकेत देते हुए टीम मैनेजमेंट को बता दिया है कि वह इस टूर्नामेंट में खेलने को पूरी तरह तैयार हैं.
संजू का खराब फॉर्म और ईशान की ताबड़तोड़ लय देखकर कई जानकार मान रहे हैं कि अब भारत को इस टूर्नामेंट में संजू को बेंच पर बिठा देना चाहिए, जबकि ईशान को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में लाकर ओपनिंग पर मौका देना चाहिए. हालांकि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम में बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों में संतुलन और अन्य फैक्टर्स पर भी फोकस करना होगा.
इस बीच इस बार भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पहले मैच को लेकर प्लेइं XI का अनुमान लगाया है. चहल ने यहां खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू को प्लेइंग XI में मौका दिया है, जबकि इनफॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर रखा है. चहल चाहते हैं कि भारत ने पहली पसंद के रूप में संजू को चुना था और सिर्फ एक सीरीज में खराब फॉर्म दिखाने से उन्हें बाहर रखना सही नहीं है.
बता दें भारत इस टी20 वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को शाम 7 बजे अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करेगा. इस मैच के लिए युजी ने भारत के लिए अपनी प्लेइंग XI बताई है.
यह है USA के खिलाफ युजवेंद्र चहल की भारतीय प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को टीम में चुना है.
2026 टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.
