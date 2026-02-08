Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 AFG vs NZ: टिम सिफर्ट की धमाकेदार पारी और गेंदबाजों के दम पर जीता न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. अफगानिस्तान की टीम ने 182 रन का स्कोर बनाया था. जिसे न्यूजीलैंड ने दो ओवर रहते बाकी रहते हासिल कर लिया.

चेन्नई: न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है. रविवार को ग्रुप डी के मैच में उसने अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराया. अफगानिस्तान के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर सीफर्ट की 42 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 65 रन की पारी की बदौलत 17.5 ओवर में पांच विकेट पर 183 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

सीफर्ट ने ग्लेन फिलिप्स (42 रन, 25 गेंद, सात चौके, एक छक्का) के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंद में 74 रन की साझेदारी भी की जिससे न्यूजीलैंड की टीम दूसरे ओवर में 14 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद वापसी करने में सफल रही. अफगानिस्तान ने अनुभवी गुलबदिन नायब (63 रन, 35 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के शानदार अर्धशतक और सेदिकुल्लाह अटल (29 रन, 24 गेंद) के बीच उनकी तीसरे विकेट की 51 गेंद में 79 रन की साझेदारी से छह विकेट पर 182 रन बनाए.

मुजीब ने लिए दो विकेट और अफगानिस्तान की उम्मीदें बढ़ीं

न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्युसन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 40 रन देकर दो विकेट चटकाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड को स्पिनर मुजीब उर रहमान (31 रन पर दो विकेट) ने दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज फिन एलेन (01) और रचिन रविंद्र (00) को लगातार गेंदों पर बोल्ड करके दोहरा झटका दिया.

सीफर्ट ने फिलिप्स के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को संभाला

सीफर्ट ने इसके बाद फिलिप्स के साथ मिलकर पारी को संभाला. उन्होंने ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी की गेंद पर छक्के के साथ 39 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी की. फिलिप्स ने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को निशाना बनाते हुए उनकी लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा. राशिद ने फिलिप्स को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा जबकि नवी ने सीफर्ट को अजमतुल्लाह उमरजई के हाथों कैच कराके अफगानिस्तान को वापसी दिलाने की कोशिश की. मार्क चैपमैन (28), डेरिल मिचेल (नाबाद 25) और कप्तान मिचेल सेंटनर (नाबाद 17) ने हालांकि न्यूजीलैंड की जीत सुनिश्चित की.

गुलबदीन ने अफगानिस्तान के लिए हाफ सेंचुरी बनाई

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ा. गुलबदिन और सेदिकुल्लाह ने अच्छी साझेदारी की लेकिन बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पाए. अफगानिस्तान ने पावर प्ले में दो विकेट पर 44 रन बनाकर सतर्क शुरुआत की. बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शिंकजा कसा लेकिन अंतिम पांच ओवर में अफगानिस्तान की टीम 52 रन जुटाकर स्कोर 180 रन के पार पहुंचाने में सफल रही.

गुरबाज की अच्छी शुरुआत पर फर्ग्युसन का जाल

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (27 रन, 22 गेंद) अच्छी लय में दिख रहे थे. उन्होंने कुछ बेहतरीन स्कूप शॉट भी खेले लेकिन छठे ओवर में तेज गेंदबाज फर्ग्युसन की धीमी गेंद पर बोल्ड हो गए. छठे ओवर की अंतिम गेंद पर फर्ग्युसन ने सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान (10) को भी ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच करा दिया. गुलबदिन ने 29 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी की. उन्होंने तेज गेंदबाज जैकब डफी को दो छक्के और एक चौका लगाया जिससे अफगानिस्तान को बीच के ओवरों में कुछ रफ्तार मिली.

सेदिकुल्लाह ने उनका अच्छा साथ दिया लेकिन तेजी से रन जुटाने में विफल रहे. डफी ने उन्हें विकेटकीपर सीफर्ट के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा. गुलबदिन और दरवेश रसूली (20 रन, 13 गेंद) ने इसके बाद 17 गेंद में तेजी से 33 रन जोड़े और अफगानिस्तान का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया. गुलबदिन 18वें ओवर में कामचलाऊ स्पिनर रचिन रविंद्र की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे जिससे अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान की रन गति प्रभावित हुई. अजमतुल्लाह उमरजाई (14) ने दो छक्के लगाकर टीम का स्कोर 180 रन के पार पहुंचाया.

