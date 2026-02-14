Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Today Match Schedule 14 February Sa Vs Nz Eng Vs Sco Watch

T20 World Cup 2026: आज 14 फरवरी को होने वाले सभी मैचों का शेड्यूल, किस-किसके बीच होंगे मुकाबले

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज तीन अहम मुकाबले होने वाले हैं. पहला मैच ओमान और आयरलैंड के बीच है .देखिए किस-किस टीम के बीच होगा मुकाबला.

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब बढ़ने लगा है. लगभग सभी मैचों में टीमों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. 13 फरवरी को जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चौंका दिया. ग्रुप बी के इस मैच में उसने 23 रन से जीत हासिल की. यूएई ने कनाडा़ को पांच विकेट से हराया. ग्रुप ए में अमेरिका ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की. उसने नीदरलैंड्स को 93 रन से हराया.

टूर्नामेंट में आज 14 फरवरी को तीन ग्रुप मैच होंगे. ओमान बनाम आयरलैंड (ग्रुप बी), इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप सी) और ग्रुप डी में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भी भिडेंगी.

आयरलैंड और ओमान के बीच ग्रुप बी मुकाबला होगा. दोनों टीमों ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता है. हालांकि दोनों टीमें अभी तक सुपर आठ में पहुंच सकती हैं. हालांकि इस मैच के बाद तय होगा कि कौन सी टीम इस रेस से बाहर हो जाएगी. आयरलैंड की टीम को दो मैच हारी है लेकिन उसका प्रदर्शन दोनों मैचों में अच्छा रहा है .टीम ने थोड़ा जज्बा दिखाया था. ओमान की टीम हालांकि दोनों मैचों में संघर्ष करती दिखी है.

इंग्लैंड की टीम ग्रुप सी के मैच में काफी परेशानी के साथ आएगी. वह अभी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. उसका नेट रनरेट भी नेगेटिव है. नेपाल ने उन्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया था. वहीं वेस्टइंडीज ने उसे मात दी थी. स्कॉटलैंड की टीम का नेट रनरेट +0.95 का है.

इंग्लैंड की टीम अभी तक लय हासिल नहीं कर पाई है. नेपाल ने उन्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया था. और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था. उनकी बल्लेबाजी जूझती दिखी और गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था.

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों ही सुपर 8 में क्वॉलिफाइ करने के करीब हैं. अफागनिस्तान की टीम को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा. और यूएई और कनाडा के खिलाफ मैचों मे भी उसे बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच का क्वॉलिफिकेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

