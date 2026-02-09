Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Wanindu Hasaranga Surpasses Shahid Afridi In Most Wickets In T20i World Cup History

T20 World Cup 2026: वानिंडु हसरंगा ने कर दिया कमाल, पीछे रह गए शाहिद अफरीदी

श्रीलंका के स्पिनर वानिंडु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है.

wanindu-hasaranga

नई दिल्ली: श्रीलंका के स्पिनर वानिंडु हसरंगा ने कमाल कर दिया है. रविवार को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में इस लेग स्पिनर ने कमाल की गेंदबाजी की. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हसरंगा ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा में खेले गए मुकाबले में हसरंगा ने 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए. तीसरा विकेट अपने नाम करते ही हसरंगा ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया.

हसरंगा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. हसरंगा के नाम अब 20 मैचों में 40 विकेट हैं. वहीं शाहिद अफरीदी के नाम 34 मैचों में 39 विकेट थे.

शाकिब अल हसन हैं इस लिस्ट में टॉप पर

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शाकिब अल हसन पहले पायदान पर हैं. बांग्लादेश के इस बाएं हाथ के स्पिन ने 2007 से 2024 के बीच खेले 43 मैचों की 41 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 50 विकेट लिए हैं.

टी20 विश्व कप इतिहास के चौथे सबसे कामयाब गेंदबाज अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान हैं. इस लेग स्पिनर ने 2016 से 2026 के बीच अब तक खेले 24 मैचों में 38 विकेट लिए हैं. राशिद अगर इस वर्ल्ड कप में लय में रहते हैं तो उनके पास चोटी पर पहुंचने का पूरा मौका होगा.

पांचवें नंबर पर श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज और अपनी कप्तानी में श्रीलंका को टी20 विश्व कप जिताने वाले लसिथ मलिंगा हैं. मलिंगा ने 31 मैचों में 38 विकेट लिए हैं.

First game, first WIN! Our #T20WorldCup journey starts with a bang as we defeat Ireland by 20 runs. Great shift from the boys to defend the total! #SriLankaCricket #SLvIRE pic.twitter.com/opMit2uThM — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) February 8, 2026

Add India.com as a Preferred Source

अभी वर्ल्ड कप में काफी मैच बाकी हैं

टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को हुई है। विश्व कप अभी शुरुआती चरण में ही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वानिंदु हसरंगा और राशिद खान अपना स्थान और बेहतर कर सकते हैं. दोनों के पास शाकिब अल हसन को पछाड़ते हुए टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे सफल गेंदबाज बनने का मौका है। ऑस्ट्रेलियाई एडम जांपा भी 21 मैचों में 36 विकेट लेकर छठे स्थान पर हैं.

कैसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो श्रीलंका ने इस मैच में 20 रन से जीत हासिल की. महीश तीक्ष्णा हैटट्रिक से चूक गए लेकिन उनकी टीम ने मुकाबला अपने नाम किया. आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. श्रीलंका की शुरुआत धीमी रही लेकिन पारी के अंत में कामिंदु मेंडिस और कुसल मेंडिस की 29 गेंदों पर 67 रन की साझेदारी ने श्रीलंका को 163 के स्कोर तक पहुंचाया. कामिंदु ने 19 गेंदों पर 2 छक्कों और चार चौकों की मदद से 44 रन बनाए. वहीं कुसल ने 43 गेंद पर 56 रन बनाए. इसमें पांच चौके थे. विपक्षी खेमे से बैरी मैकार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। एक-एक विकेट मार्क एडेर और गैरेथ डेलानी के हाथ लगा. इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर ऑल आउट हो गई.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/