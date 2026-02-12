Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Watch 6 6 6 6 4 Ishan Kishan Blasts In Jj Smit Over Scored 50 In Just 20 Balls Against Namibia In Delhi

WATCH: 6, 6, 6, 6, 4, ईशान किशन ने दिल्ली में समां बांध दिया, रोहित शर्मा की कर ली बराबरी

ईशान किशन गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ जबर्दस्त फॉर्म में नजर आए. उन्होने सिर्फ 20 गेंद पर अपनी हाफसेंचुरी पूरी की. इस मैच में उन्होंने एक ही ओवर में 20 रन बटोरे जिसमें चार छक्के शामिल थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को भारत और नामीबिया का मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम के ओपनर ईशान किशन ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर कहर बरपाने का काम किया. उन्होंने सिर्फ 24 गेंद पर 61 रन की पारी खेली. इस पारी में ईशान ने पांच छक्के और छह चौके लगाए.

ईशान ने इस पारी में कई धमाकेदार शॉट लगाए. उन्होंने जोन्स जोनाथन स्मित (जेजे स्मित) के ओवर में 28 रन बटोरे. स्मित के पास ट्रंपेलमैन जैसी भी रफ्तार नहीं है और इसका ईशान ने पूरा फायदा उठाया. ट्रंपेलमैन के ओवर में ईशान तीन चौके लगा चुके थे. और स्मित के ओवर में तो उन्होंने खास तौर पर लेग साइड पर एक के बाद एक शॉट करारे लगाए.

ईशान ने स्मित के ओवर में 6, 6, 6, 6, 4 लगाकर सिर्फ 20 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. भारत ने सिर्फ 6.5 ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लिए. टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने इतनी जल्दी 100 रन पूरे नहीं किए थे.

अपनी इस पारी में ईशान किशन ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. किशन ने टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में दूसरी बार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. भारत के लिए पावरप्ले में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी अभिषेक शर्मा ने पूरी की है. शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में तीन बार पावरप्ले में हाफ सेंचुरी पूरी की है.

<br />

पावरप्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की. और यहां से उन्होंने भारत के एक बड़े स्कोर के लिए जरूरी रफ्तार दी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दिखाया कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाना कोई गलत फैसला नहीं है. वह अच्छे फॉर्म में हैं और उसका पूरा फायदा उठाने से भी वह नहीं चूके.

कैसा रहा स्मित का ओवर

5.1- स्मित के ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन कोई रन नहीं बना पाए.

और ओवर की दूसरी गेंद से उन्होंने रफ्तार पकड़नी शुरू की.

अगली गेंद पर ईशान किशन ने सीधा छक्का लगाया. गेंद बल्ले के बीचों-बीच लगी. 92 मीटर लंबा छक्का लगा.

चौथी गेंद पर ईशान आगे बढ़े और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का लगाया. यह गेंद 79 मीटर दूर जाकर गिरी.

ओवर की पांचवीं गेंद पर स्मित लेंथ से पूरी तरह भटक गए. हल्की ही शॉर्ट पिच गेंद. जो उनकी रफ्तार के हिसाब से सही नहीं थी. ईशान बैकफुट पर गए और स्क्वेअर लेग पर छक्का लगा.

ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान ने चौका लगाया. उन्होंने इसके साथ ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. ईशान जब 24 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुए तो भारत का स्कोर 71. ओवर में 2 विकेट पर 104 तक पहुंच चुका था.

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/