T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इशारा किया है कि अभिषेक शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में खेल सकते हैं.
पाकिस्तान के खिलाफ रविवार 15 फरवरी को होने वाले महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. सूर्यकुमार यादव ने इशारा किया पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में अभिषेक शर्मा मैदान पर उतर सकते हैं. भारत-पाकिस्तान के इस मैच से पहले बड़ा सवाल यही थी कि क्या अभिषेक शर्मा इस मैच में खेलेंगे. और अब सूर्या की बात से भारतीय फेंस को काफी राहत मिली होगी.
अभिषेक के पेट में संक्रमण था और इसी वजह से वह नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को हुए मैच में नहीं खेले थे. इससे पहले 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ हुए मैच में भी उनकी तबीयत खराब थी लेकिन वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे. वह बिना कोई रन बनाए पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. इसके बाद फैंस के मन में संशय इस मैच को लेकर था.
इसका जवाब भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया है. सूर्या ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि अभिषेक कल होने वाले मैच में मैदान में उतर सकते हैं.
सूर्यकुमार यादव ने इशारा किया कि अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उतर सकते हैं. सूर्या ने कहा, ‘हम अभिषेक शर्मा को मौका देंगे अगर आप सभी चाहते हैं कि वह खेलें.’
हालांकि नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद सूर्या ने कहा था कि अभिषेक की तबीयत को लेकर वह कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकते. उन्हें ठीक होने में एक-दो मैच लग सकते हैं. इसके बाद यह कयास और गहरे हो गए थे कि शायद अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ भी न खेलें. पर अब सूर्या ने भारतीय फैंस को खुशी दी होगी.
अभिषेक के स्थान पर नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में संजू सैमसन को मौका दिया गया था. सैमसन ने अच्छी शुरुआत की थी और 8 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली थी.
सूर्यकुमार यादव ने इसके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर के भी फिट होने की बात की है. उन्होंने कहा कि सुंदर अब फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं.
उस्मान तारिक पर क्या बोले सूर्या
भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले उस्मान तारिक पर भी बात की. अपने अनोखो ‘पॉज’ एक्शन को लेकर चर्चा में बने हुए उस्मान तारिक पर सूर्या ने कहा कि वह अनोखे हैं लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं.
एशिया कप 2025 से भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से मैदान पर हाथ नहीं मिला रहे हैं. क्या इस बार हाथ मिलाया जाएगा तो सूर्यकुमार यादव ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया सूर्या ने कहा, ‘चौबीस घंटे का इंतजार करिए, हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छा खाना खाइए और आराम करिए.’
