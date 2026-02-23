Hindi Cricket Hindi

सुपर 8 में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों रौंद दिया, T20 वर्ल्ड कप में भारत की बढ़ाई टेंशन

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद उसकी पारी सिर्फ 147 रनों पर समेट दी. 107 रनों की इस जीत से उसका नेट रन रेट (NRR) +5.350 शिखर पर पहुंच गया है.

वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से रौंदा @PTI

टी20 वर्ल्ड कप में सोमवार को सुपर 8 में राउंड में ग्रुप 1 का मुकाबला जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच था. लेकिन इस नतीजे से टीम इंडिया की धड़कनें भी बढ़ गई हैं. दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज ने यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ शिमरॉन हेटमायर (85) की तूफानी पारी और रोवमैन पॉवेल (59) की फिफ्टी की बदौलत जिम्बाब्वे के खिलाफ 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 254 रन कूट दिए. विंडीज की इस पारी में कुल 19 छक्के बरसे थे. इस पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवर में 147 रन बनाकर ढेर हो गई. उसकी 107 रनों के विशाल अंतर की इस हार ने भारत की भी टेंशन बढ़ाने का काम किया है.

साउथ अफ्रीका से हार चुकी टीम इंडिया को उम्मीद थी कि अब तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाकर आई जिम्बाब्वे यहां हारी भी बहुत बड़े अंतर से नहीं हारेगी, जिससे नेट रन रेट (NRR) का खेल उसके नियंत्रण में होगा. लेकिन NRR में -3.800 पर पहुंची टीम इंडिया के सामने वेस्टइंडीज की जीत के विशाल अंतर ने NRR में +5.350 पॉइंट्स हासिल कर करीब 8 अंकों से ज्यादा का अंतर बना दिया है, जिसे पार पाना टीम इंडिया के लिए मुश्किल लग रहा है. अब उसे उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे और वह जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों पर जीत दर्ज कर ले.

इस मैच में वेस्टइंडीज की बैटिंग के बाद गुडाकेश मोती और अकील हुसैन के फिरकी के जादू से वेस्टइंडीज ने ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में सोमवार को यहां जिम्बाब्वे को 107 रन से रौंद दिया. वेस्टइंडीज के 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम बाएं हाथ के स्पिनर मोती (4/28) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 17.4 ओवर में 147 रन पर सिमट गई. बाएं हाथ के स्पिनर हुसैन ने 28 रन देकर तीन जबकि मैथ्यू फोर्ड ने 27 रन देकर दो विकेट चटकाए.

जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेड इवांस ने 21 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों से सर्वाधिक 43 रन बनाए. उनके अलावा डियोन मायर्स (28) और कप्तान सिकंदर रजा (27) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए. हेटमायर ने इससे पहले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 34 गेंद में 7 छक्कों और इतने ही चौकों से 85 रन की पारी खेलने के अलावा रोवमैन पावेल (59 रन, 35 गेंद, 4×4, 6×4) के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 122 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 254 रन तक पहुंचाया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. शेरफेन रदरफोर्ड ने भी 13 गेंद में दो छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली.

जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने क्रमश: 47 और 42 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए. रजा ने तीन ओवर में 52 रन लुटाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और टीम ने 20 रन के स्कोर तक तीन विकेट गंवाए.

ताडिवनाशे मरुमानी (14) ने मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर हेटमायर को कैच थमाया जबकि अगले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (05) को बोल्ड करने के बाद रेयान बर्ल को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा. टूर्नामेंट में दो अर्धशतक जड़ने वाले बेनेट प्रतियोगिता में पहली बार आउट हुए.

डियोन मायर्स (28) ने फोर्ड और हुसैन पर छक्के जड़े. उन्होंने गुडाकेश मोती पर चौके के साथ 7वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया लेकिन इस बाएं हाथ के स्पिनर की तेजी से स्पिन होती अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. टोनी मुनयोंगा और रजा ने इसके बाद पारी को संभाला. मुनयोंग ने मोती जबकि रजा ने शमार जोसेफ पर छक्का जड़ा और 10 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 87 रन तक पहुंचाया.

रजा ने मोती पर भी छक्का मारा लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. मोती ने अगली गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा का भी खाता खोले बिना बोल्ड किया. जिम्बाब्वे के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ. मुनयोंगा हालांकि अगले ओवर में मोती की गेंद को बाउंड्री पर जोसेफ के हाथों में खेल गए. उन्होंने 14 रन बनाए.

जेसन होल्डर ने अपनी ही गेंद पर ग्रीम क्रेमर (0) का कैच लपका जबकि हुसैन ने ब्लेसिंग मुजरबानी (0) को पवेलियन भेजा. इवान्स ने होल्डर पर दो और जोसेफ पर तीन छक्कों के साथ किसी टी20 विश्व कप मैच में सबसे अधिक 30 छक्कों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा.

फोर्ड ने इवांस को हुसैन के हाथों कैच कराके वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की. इससे पहले रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद वेस्टइंडीज ने पावर प्ले में दो विकेट पर 55 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने तीसरे ओवर में ब्रेंडन किंग (09) का विकेट गंवाया जिन्होंने नगारवा की गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा को कैच थमाया.

हेटमायर ने नगारवा पर चौके से खाता खोला जबकि मुजरबानी की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए. उन्होंने नगारवा के अगले ओवर में भी लगातार दो चौके जड़े. सलामी बल्लेबाज शाई होप (14) ने ब्रेड इवान्स पर चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर ब्रायन बेनेट ने उनका शानदार कैच लपका.

हेटमायर ने ग्रीम क्रेमर का स्वागत लगातार दो छक्कों के साथ किया और फिर रजा पर तीन छक्कों के साथ सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. हेटमायर ने रजा के अगले ओवर में छक्के के साथ 10वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. पावेल ने भी इवान्स पर छक्का मारा और डियोन मायर्स पर भी चौका और छक्का जड़ा.

पावेल ने क्रेमर की गेंद पर एक रन के साथ 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. हेटमायर ने भी क्रेमर पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बेनेट को कैच दे बैठे. वेस्टइंडीज ने 15 ओवर में तीन विकेट पर 179 रन बनाए. पावेल भी इसके बाद मुजरबानी की शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश में थर्ड मैन बाउंड्री पर मुसेकिवा को कैच दे बैठे. रदरफोर्ड ने मुजरबानी की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ तेवर दिखाए जबकि रोमारियो शेफर्ड (21) ने नगारवा पर लगातार दो छक्के जड़े लेकिन फिर रेयान बर्ल को कैच दे बैठे.

(भाषा इनपुट्स के साथ)

