T20 World Cup: संजू सैमसन ने क्यों कहा ऐसा, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता

मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया तो 89 रन ठोकने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लेकिन संजू ने यहां दो टूक कह दिया कि आज इसका हकदार मैं नहीं था.

संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह @IANS

Sanju Samson Praise Jasprit Bumrah As India Beat England in T20 World Cup Semi Final: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने लगातार दूसरी बार डैडी फिफ्टी बनाई. उन्होंने इस मैच में 42 बॉल की अपनी पारी में 89 रन ठोके, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. वह भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और इस हाई स्कोरिंग मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. संजू की इस पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 253 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम यहां 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना पाई.

प्लेयर ऑफ द मैच बनकर हैरान थे संजू सैमसन

संजू की यह पारी लगतार दूसरी मैच विनिंग पारी थी. इससे पहले उन्होंने सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई थी. लेकिन इस बार संजू को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया तो वह हैरान थे. उन्होंने यहां साफ तौर पर कहा कि आज इसका हकदार मैं नहीं था अगर आज बुमराह नहीं होते तो मैं यहां (प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब लेने के लिए खड़ा) नहीं होता.

इयन बिशप भी हार गए दिल

संजू की यह बात सुनकर उनसे बात करने आए वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर इयन बिशप भी दिल हार गए. बिशप ने संजू के इस बयान की दिल खोलकर तारीफ की. बिशप ने सैमसन को लगातार दूसरे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बधाई दी.

संजू ने जसप्रीत बुमराह को दिया श्रेय

इसके जवाब में सैमसन ने कहा कि जीत का सारा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को जाता है. वह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं. ऐसे बॉलर पीढ़ियों में एक बार आते हैं. उनका आज का प्रदर्शन ऐसा ही था. प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड असल में उन्हें जाना चाहिए था. अगर हमने डेथ ओवरों में वैसी बॉलिंग नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि मैं यहां खड़ा नहीं होता.

बुमराह के मैच फिनिशिंग ओवरों ने तय की भारत की जीत

सैमसन की इस बात को सुनकर इयान बिशप काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक सच्चा लीडर करार दिया. भारतीय टीम की जीत में संजू सैमसन ने बल्ले से तो जसप्रीत बुमराह ने गेंद से अहम भूमिका निभाई. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में मात्र 33 रन देकर 2 विकेट लिए. इसमें 16वें और 18वें ओवर में क्रमश: 8 और 6 रन दिए. इन दो ओवरों ने मैच का पलड़ा भारत की तरफ मोड़ दिया. अगर बुमराह के ओवर के किफायती नहीं रहे होते तो भारत ये मैच गंवा सकती थी. इसीलिए संजू ने बुमराह की तारीफ की.

