T20 World Cup: भारत में नहीं खेलने की जिद पर अड़ा बांग्लादेश, ICC ने कहा- फिर से सोच लो
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को ICC संग वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की. इस मीटिंग में भी उसने भारत में अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया और भारत से बाहर खेलने की बात दोहराई. इस पर आईसीसी ने भी उसे फिर से सोचने की बात कह दी है...
T20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत से बाहर खेलने की जिद पर अड़ा बांग्लादेश अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है. मंगलवार को इस मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की. इस मीटिंग में बांग्लादेश इस बात पर अड़ा रहा कि टी20 वर्ल्ड कप में उसके मुकाबले भारत से बाहर किसी अन्य वेन्यू पर हों.
लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही तय है. इसी के साथ आईसीसी ने बीसीबी से अपने फैसले पर फिर से सोचने का आग्रह किया. हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहा. आईसीसी ने इसमें शामिल लॉजिस्टिकल चुनौतियों पर जोर दिया है. दोनों पक्ष एक संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.
बीसीबी ने बयान में कहा, ‘मंगलवार दोपहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई. चर्चा के दौरान, बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले के बारे में अपनी स्थिति की पुष्टि की. बोर्ड ने आईसीसी से बांग्लादेश के मुकाबलों को भारत से बाहर शिफ्ट करने को लेकर विचार करने का भी अनुरोध दोहराया है.’
इस मीटिंग में बीसीबी का प्रतिनिधित्व प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, डायरेक्टर और क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजामुद्दीन चौधरी ने किया.
अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि करते हुए, बीसीबी ने इस बात पर जोर दिया है कि खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा, ‘बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की भलाई की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि इस मामले को सुलझाने के लिए आईसीसी के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है.’
7 फरवरी से पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होगी. ऐसे में शेड्यूल में किसी भी बदलाव की संभावना बहुत कम है. उम्मीद है कि आईसीसी जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा.
