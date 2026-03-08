By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बहुत-बहुत बधाई- T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी दोबारा घर आई, भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार जीता खिताब
भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. वह दुनिया की पहली ऐसी टीम है, जो यह खिताब बचाने में कामयाब हुई.
India Repeat And Create History in T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड 96 रन से हराकर नया इतिहास रच दिया है. भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम है, जो अपना खिताब बचाने में कामयाब हो गई और इसके अलावा वह अब सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप के खिताब (कुल 3 खिताब) जीतने वाली टीम बन गई. इसके अलावा अपने घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बन गई है. इससे पहले कोई भी टीम इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक 2 ही खिताब जीत पाई थी. भारत ने इस मैच में कीवी टीम के सामने जीत के लिए 256 रनों का विशाल टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में वह शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और 19 ओवरों में सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई.
पावरप्ले में ही पिछड़ा न्यूजीलैंड
पहाड़ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही और पावरप्ले में ही उसने 3 विकेट ही गंवा दिए. वह पावरप्ले में सिर्फ 52 रन ही जोड़ पाया, जबकि भारत ने इस मैच का प्लेटफॉर्म अपने पावरप्ले में ही सेट किया था, जब उसने बिना कोई विकेट गंवाए 92 रन बनाए थे. इसके बाद भारत मैच पर चढ़ता चला गया,वहीं न्यूजीलैंड सूखे पत्तों की तरह झड़ता चला गया. भारत की ओर से अक्षर पटेल (3/27) और जसप्रीत बुमराह (4/15) ने मिलकर कुल 7 विकेट झटके. उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती (1/39), हार्दिक पांड्या (1/36) और अभिषेक शर्मा (1/5) ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.
जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए फिन एलन
अपनी पारी की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड को तब बड़ी राहत मिली थी, जब सेमीफाइनल में उसके सेंचुरी मेकर फिन एलन (9) को पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर तब जीवनदान मिल गया, जब शिवम दुबे ने उनका आसान सा कैच टपका दिया. तब कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं एलन अब वह काम न कर दें, जो इंग्लैंड के जैकब बेथल ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ किया था. उन्होंने अपने शतकीय पारी से मैच का रुख ही पलट दिया था, लेकिन भारत ने वहां 7 रन से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई थी.
अक्षर पटेल ने शुरुआत से ही झकझोरा
हालांकि अक्षर पटेल ने मैच में अपने पहले ही ओवर में फिन एलन को तिलक वर्मा के हाथ कैच कराकर पहली सफलता दिलाई. अगले ही ओवर में रचिन रवींद्र (1) के सामने जसप्रीत बुमराह बॉलिंग आए और उन्होंने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर उन्हें आउट कर दिया. इस बार ईशान किशन ने उनका शानदार कैच लपका. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर को पावरप्ले में ही दूसरा ओवर फेंकने को दे दिया. उन्होंने इस बार भी निराश नहीं किया. इस बार उन्होंने ग्लेन फिलिप्स (5) को बोल्ड कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई. इसके बाद कीवी टीम पूरे मैच में बढ़ते रन रेट के दबाव में घिरती चली गई. 8वें ओवर तक वह 70 रन जरूर बना चुकी थी, लेकिन इसी स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन (3) को बोल्ड कर दिया.
72 रनों पर न्यूजीलैंड की आधी टीम आउट
जब कीवी टीम का कुल स्कोर 72 रन था, तब 26 बॉल में 52 रन बना चुके उसके दूसरे ओपनर टिम सेफर्ट (52) वरुण चक्रवर्ती का पहला शिकार बन गए. ईशान किशन ने उनका बेहतरीन कैच लपका. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 5 छक्के जमाए. यह कीवी टीम को 5वां झटका था.
भारत को मिला था पहले बैटिंग का न्योता
कीवी टीम ने यहां टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. भारत के टॉप 3 बल्लेबाज मैच की शुरुआत से ही हावी हो गए. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की विस्फोटक शुरुआत की बदौलत भारत ने पावरप्ले में बगैर कोई विकेट गंवाए रिकॉर्ड 92 रन बनाए. इन तीनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक फिफ्टी जमाकर भारत के लिए बड़े स्कोर की नींव रख दी.
सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान ने ठोकी तूफानी फिफ्टी
इस दौरान उम्दा फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बेहतरीन 89 रन ठोके. उनके अलावा ईशान किशन (54), अभिषेक शर्मा (52), शिवम दुबे (26*) और हार्दिक पांड्या (18) की बदौलत टी20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. यह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी भी टीम का सबसे बड़ा टोटल है.
शिवम दुबे का फिनिशिंग टच
एक वक्त जब 15 ओवर तक संजू और ईशान की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी, तब लग रहा था कि भारत यहां 280 या 300 रनों का आंकड़ा छू जाएगा. लेकिन 16वें ओवर में जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो रनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. 16वें, 17वें और 18वें ओवर में भारत सिर्फ 17 रन (1, 7 और 11 रन) ही जोड़ पाया, जिसकी बदौलत वह 300 के करीब जाने से चूक गया. लेकिन न्यूजीलैंड के सामने यह स्कोर भी बहुत साबित हुआ. अंतिम ओवरों में भारत के लिए शिवम दुबे ने बढ़िया फिनिशिंग टच दिया, जब 16वें ओवर में भारत को 3 करारे झटके (संजू, ईशान और सूर्यकुमार यादव) लगे थे तो रन गति अचानक से गिर गई. लेकिन दुबे ने 8 बॉल में 26 रन बनाकर भारत को 250 पार कराने में अहम भूमिका निभाई.
